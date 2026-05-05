Die Kärntner Sportwissenschaftlerin Anna Wedenig beweist Kondition - aktuell ist sie sozusagen auf allen Kanälen. Seit einigen Wochen ist sie in der Netflix-Komödie „Eat Pray Bark – Therapie auf vier Pfoten“ als Stunt-Frau zu sehen, stürzt in ein Flussbeet oder rutscht mit einer Schlammlawine in einen Abgrund. Nun ist sie auch auf „OFF Records – dem Ö3-Wecker-Podcast“ von Sandra König und Tom Walek alias Mikroman zu hören.

Wedenig arbeitet auch als Sportmodel © © shades1of1beauty/honorarfrei

Nach dem Bericht in der Kleinen Zeitung über ihren Netflix-Auftritt wurde die Völkermarkterin von dem bekannten Podcast-Duo interviewt. In der Folge „Der Marathonmann und die Stunt-Frau“ gibt die 26-Jährige dem Wien-Marathon-Absolventen und Ö3-Wecker-Moderator Philipp Bergsmann Tipps für die Regeneration nach seinem Lauf. Er konnte nach dem Marathon kaum noch Stiegen steigen, wie er den Hörern verrät.

Stunt-Frau und Sportwissenschaftlerin Wedenig hatte aber auch für Tom Walek einige Ratschläge parat. Sie erklärte ihm, was ein sogenanntes Lichtdouble am Filmset machen muss. „Könnte ich das auch machen?“, fragt Tom Walek. Die Kärntnerin mit Wohnsitz in Klagenfurt beschreibt daraufhin die Arbeit eines Lichtdoubles so: „Du stehst für den Hauptdarsteller auf einer gewissen Position und wartest bis die Crew das Licht eingestellt hat.“ Ein Lichtdouble ist quasi ein menschlicher Platzhalter bei Filmproduktionen, der dem Hauptdarsteller in Größe, Statur und Haarfarbe ähnelt. Das Lichtdouble nimmt die exakte Position des Schauspielers ein und ermöglicht es der Crew, Beleuchtung und Kameraeinstellungen zu testen und zu optimieren, während der Star sich schont oder vorbereitet. Was Zeit und Kosten spart. „Lichtdouble, da komme ich“, meinte Tom Walek nach und setzte scherzend nach: „Ich sehe mich schon als Lichtdouble.“

Bergdoktor

Wedenig hat bereits als Lichtdouble und mehrmals als Komparsin gearbeitet - etwa beim Bergdoktor oder in der TV-Serie „School of Champions“.

Anna Wedenig, die in einem Rehazentrum arbeitet, hat immer wieder bei Filmproduktionen hinter die Kulissen geblickt und mitgearbeitet. Der Job als Stuntdouble in der Netflix-Komödie, in der auch Bill Kaulitz einen Auftritt hatte, war ihr bisheriges Highlight. Eine tolle Erfahrung, wie sie sagt - und vielleicht nicht ihre letzte als Stunt-Frau. „Wenn ich wieder eine Anfrage bekomme und sich das mit meiner aktuellen Arbeit vereinbaren lässt, würde ich nicht nein sagen.“

In diesem Sinne meint Ö3-Moderatorin Sandra König: „Anna Wedenig, ein Name, den wir uns merken müssen.“