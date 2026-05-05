Ist beim vierbeinigen Liebling wieder einmal ein Haarschnitt fällig? In Michi’s Fellschmiede in Proleb bekommen Hunde und Katzen ein für sie passendes Wohlfühlprogramm in angenehmer Atmosphäre. Die Hundefriseurin Michaela Rottensteiner (42), die lange Zeit in der Gastronomie tätig war, hat sich mit der Eröffnung dieses Salons im April 2026 einen langjährigen Wunschtraum erfüllt.

Almhütte oder Hundesalon

„Ich wollte immer entweder eine Almhütte bewirtschaften oder einen Hundesalon aufmachen“, erzählt Rottensteiner. Sie machte in Wiener Neustadt eine Ausbildung zur Hundefriseurin und hat nun Plan B verwirklichen können, indem sie die Garage ihres Hauses in Räumlichkeiten verwandelte, in denen sich alles findet, was Hunde oder Katzen für die Pflege benötigen.

Lange Zeit war Michaela Rottensteiner zuvor in der Gastronomie tätig © KLZ / Brigitte Schöberl

Es gibt auch eine Hundebadewanne, die auf die Größe des Hundes angepasst werden kann. Die Auswahl an Shampoos ist groß, und der Conditioner fehlt auch nicht. Es stehen ebenfalls zwei Haarföhns und zwei Tische zum Scheren und Trimmen bereit.

Vertrauen ist die Grundvoraussetzung

„Ich orientiere mich am Tierwohl. Es gibt bei mir keinen Zwang. Die Vierbeiner werden in Ruhe behandelt, sie sollen sich dabei wohlfühlen. Voraussetzung für eine gelungene Behandlung ist, dass sie Vertrauen gewinnen“, betont Rottensteiner. Schon beim Erstkontakt mit ihren Kundinnen und Kunden am Telefon sei es ihr wichtig, den Hund oder die Katze kennenzulernen: Was ist es für eine Rasse, wie alt ist der Vierbeiner, wie ist die familiäre Situation, welche individuellen Eigenheiten zeigt er.

Auf ihre vierbeinigen Kundinnen und Kunden stellt sich Michaela Rottensteiner ganz individuell ein © KK

Manche könne sie bereits beim ersten Besuch behandeln, manche bräuchten mehrere Besuche, um sich an die ungewohnte Umgebung zu gewöhnen. Sie lege Wert darauf, genügend Zeit für die Tiere zu haben. Es habe noch nie irgendwelche Probleme gegeben.

Letztendlich würden sie alle das Prozedere genießen, erzählt sie. Nach einer gründlichen Wäsche – ausschließlich für Hunde – wird geschnitten, getrimmt oder geschoren, und zum Schluss geföhnt. Danach werden die Krallen geschnitten und die Pfoten gereinigt.

Fotografisch festgehalten

Um das Ergebnis sichtbar zu machen, gibt es immer jeweils ein Foto vor und nach der Behandlung. Für die Besitzer ist zusätzlich eine Ecke eingerichtet mit Produktangeboten für Hunde und Katzen.