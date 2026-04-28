Das eigene Zuhause für Menschen durch eine individuelle, durchdachte Gestaltung zu einem Ort zu machen, an dem sich die gesamte Familie wohlfühlen, zur Ruhe kommen und Energie tanken kann – dieses Ziel verfolgt Sarah Lukas in ihrer Tätigkeit als Innenraumgestalterin, die sie mit großer Leidenschaft ausübt. Wenn die 38-Jährige von ihrem Gewerbe spricht, das sie im September 2025 angemeldet hat, und mit dem sie „Familien und Alltagsheldinnen und -helden unterstützen möchte“, dann sprudelt nur so aus ihr heraus.

WIFI-Kurs absolviert

Der Grundstein für ihre Selbstständigkeit wurde dabei ausgerechnet während ihrer zweiten Karenz gelegt: „Weil die Spielzeugberge Zuhause immer größer wurden und sich das Chaos überall verteilt hat, wuchs mein Wunsch, Räume funktional und stilvoll zu gestalten“, erklärt Lukas.

Da sich die gebürtige Linzerin, die an der Montanuniversität Leoben das Studium Werkstoffwissenschaften mit Schwerpunkt Stahl erfolgreich abgeschlossen hat und für den Job und die Liebe in Leoben geblieben ist, schon während ihrer Schulzeit für Architektur und Innenraumgestaltung interessiert hatte, absolvierte Lukas schließlich einen WIFI-Kurs für Innenraumgestaltung.

Persönlichkeit spürbar machen

„Als zweifache Mama weiß ich, was es heißt, sich trotz Spielzeugbergen, Arbeitslaptop und Kinderzeichnungen wirklich wohlzufühlen – in einem Zuhause, das nicht nur funktioniert, sondern auch inspiriert“, erklärt Lukas. Möglich sei das durch eine clevere Planung kleiner Ruheinseln und der richtigen Strukturierung. Besonderen Wert legt die Innenraumgestalterin dabei darauf, die Wünsche und Bedürfnisse aller Familienmitglieder in ein stimmiges Raumkonzept zu übersetzen: „Mir ist es wichtig, dass die Persönlichkeit von den Personen spürbar ist; dass spürbar ist, wer dort wohnt“, sagt Lukas.

Ihre Leistungen reichen dabei von der Erstellung sogenannter Moodboards, also dem Farb- und Materialkonzept in Form einer Collage, über Einkaufslisten mit Produktempfehlungen, über die 2D-Raumplanung mit Möblierung, Laufwegen und Lichtquellen, bis hin zur 3D-Visualisierung. Das ausgearbeitete Konzept wird schließlich in einer Online-Präsentation Schritt für Schritt erklärt: „Damit die Kunden verstehen, wie es zu ihren Bedürfnissen passt und worauf ich besonders geachtet habe.“ Für jene, die noch unsicher sind, bietet Lukas zusätzlich eine Beratungsstunde, bei der Ideen sortiert und erste Impulse für das eigene Zuhause besprochen werden können.