Laut aktueller Trendberechnung wird die Erlebnisregion Erzberg-Leoben die Wintersaison 2025/2026 mit einem deutlichen Plus bei den Nächtigungen abschließen: Hochgerechnet wurden rund 109.500 Nächtigungen erzielt, das entspricht einem Zuwachs von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Ankünfte bleibt mit einem leichten Plus von 0,4 Prozent stabil.

„Die Zahlen zeigen, dass Erzberg-Leoben auch im Winter gut nachgefragt wird. Besonders erfreulich ist die steigende Nächtigungszahl und die solide Auslastung unserer Betriebe“, sagt Rudolf Tischhart, Vorsitzender des Tourismusverbandes. Die Region liege im steirischen Vergleich im oberen Drittel.

Der Präbichl wird nicht nur von Tagesgästen, sondern auch von Kurzurlaubern besucht © Steiermark Tourismus / Tom Lamm

Auffällig ist dabei die Entwicklung im Ausland: Die internationalen Nächtigungen steigen laut Trend um rund neun Prozent, gleichzeitig geht die Zahl der inländischen Ankünfte mit einem Minus von 4,6 Prozent leicht zurück und die Nächtigungen legen um 4,5 Prozent zu. „Es ist erfreulich, dass wir unsere Gäste in mehreren Märkten stabil erreichen und die Nachfrage insgesamt ausbauen werden können“, so Tourismusverband-Geschäftsführer Markus Leitner.

Verlässlicher Winterbetrieb am Präbichl

Eine wesentliche Rolle für diese Entwicklung spielte das Skigebiet Präbichl. Es stelle nicht nur für Tagesgäste, sondern auch für Kurzurlaube ein attraktives Angebot dar. „Dass wir heuer bis in den März hinein sehr gute Bedingungen durch konsequente Pistenpflege bieten konnten, wird sich direkt in den Nächtigungszahlen niedergeschlagen“, betont Johann Roth, Geschäftsführer der Präbichl Bergbahnen und Finanzreferent des Tourismusverbandes.