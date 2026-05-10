Nicht Deutsch zu sprechen, ist in Österreich ein Problem. 2476 Schülerinnen und Schüler sitzen aktuell in der Steiermark über alle Stufen verteilt in einer Deutschförderklasse, weil sie unzureichende Sprachkenntnisse haben, im Schuljahr 2019/ 2020 waren es noch 1352. Der Krieg in der Ukraine und die Flucht von Kindern haben die Zahl zuletzt stark steigen lassen. Stellt sich aber die Frage: Sind Deutschförderklassen die beste Lösung für das Problem der fehlenden Sprachkenntnisse?

Erbitterte Gegner sagen: Die Klassen verhindern Integration, grenzen Schülerinnen und Schüler mit Problemen bei den Sprachkenntnissen aus. Befürworter sagen: Sie sind die effizienteste Methode, um Kindern wirklich dabei zu helfen, Deutsch zu lernen, in Österreich anzukommen und einen Schulabschluss hier zu schaffen. Was ist jetzt also die Wahrheit?

Was bringen Deutschförderklassen?

Um zu verstehen, wie Deutschförderklassen funktionieren oder eben nicht, ist eine steirische Schulleiterin eine gute Ansprechpartnerin. Sie will ihren Namen zwar nicht in der Zeitung lesen, weiß aber, wie die Realität aussieht. Sie ist Direktorin an einer Volksschule mit hohem Migrationsanteil, Deutsch ist für die wenigsten Kinder die Muttersprache.

„Das Konzept klingt in der Theorie vielversprechend, scheitert aber oft an der Praxis“, sagt sie. Wieso? Manche Schulen bekommen für die Deutschförderklassen nicht genug Stunden, andere haben schlichtweg nicht die Räumlichkeiten. „Es gibt Klassen, in denen wir nach vier verschiedenen Lehrplänen unterrichten – dem der Deutschförderklasse, dem Deutschförderkurs, dem sonderpädagogischen Förderbedarf und dem Regelunterricht“, sagt die Direktorin.

Heißt das also: Die Idee der Deutschförderklassen ist gut, die Umsetzung nicht? Eine klare Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Aus der Bildungsdirektion heißt es: „Räume, Stundenpläne, Personalressourcen und Gruppenzusammensetzungen sind reale Herausforderungen. Die Schulen leisten hier sehr viel pragmatische und engagierte Arbeit“. Es gibt aber auch andere Baustellen. Wenn man mit Stephan Schicker spricht, bekommt man den Eindruck, dass die entscheidende Frage ist: Wann sollen Kinder in Deutschförderklassen landen, nicht ob.

Stephan Schicker forscht an der Uni Graz © Uni Graz / Manuel Feldbaumer

Der stellvertretende Leiter des Fachdidaktikzentrums Deutsch als Zweitsprache & Sprachliche Bildung der Uni Graz, sagt: „Wenn Kinder am Beginn noch gar nicht oder kaum Deutsch können, kann eine intensive separierte Deutschförderung sinnvoll sein. Später sind aber die Regelklassen und die Peers eine zentrale Lernressource“. Eine Sichtweise, die auch die Pädagogin aus der Praxis bestätigt. Je früher Kinder in Kontakt mit anderen kommen, desto bereichernder ist es, je später, desto herausfordernder. „Ich habe einige Kinder in die vierte Klasse bekommen, die kein Deutsch sprechen – in Wahrheit ist die Chance, dass diese die Klassenziele erreichen, praktisch null.“

Viele Fragen, viele Variablen

Der Zeitpunkt ist eine entscheidende Variable auf der Suche nach der Lösung der Deutschförderung. Eine andere ist die Durchmischung. „Die Voraussetzung, dass Kinder von ihren Mitschülern profitieren können, ist, dass genügend andere Kinder da sind, die gut Deutsch sprechen und Sprachvorbilder sein können“, so Schicker. Eine Studie an dem sein Zentrum beteiligt war, hat gezeigt, dass die Effekte besonders hoch sind, wenn es moderate Sprachunterschiede sind. Ist die Lücke zu groß, scheitert die Interaktion, ist sie zu klein, fehlt der Lerneffekt.

Was also tun in einer Schule, in der ohnehin zu wenig deutschsprachige Kinder sind, die für andere das Lernen ermöglichen? Eine Antwort auf diese Frage gibt es tatsächlich noch nicht. Ab Herbst wird das starre Korsett der Deutschförderung aufgeschnürt. Dann können Schulen selbst entscheiden, wie sie die Deutschförderung gestalten möchten. Barbara Schrammel und Lisa Fast-Hertlein, die das Zentrum Sprachliche Bildung im Kontext von Migration und Mehrsprachigkeit (BIMM) an der PH Steiermark leiten, können dem Modell viel abgewinnen. „Wenn Schulen dieses autonome Modell wählen, müssen sie ein Konzept erstellen und einreichen. Das bewirkt, dass sich der ganze Schulstandort über das Thema sprachliche Bildung und Deutschförderung Gedanken machen muss“, sagt Schrammel.

Lehrer als Schlüsselspieler

Entscheidend sind jetzt schon und ab Herbst noch viel mehr die Lehrer. „Das beste System hilft nichts, wenn die Lehrkraft, die es umsetzt, nicht richtig qualifiziert dafür ist“, sagt Schicker. An der Uni Graz wird Deutsch als Zweitsprache daher auch ein eigenes Studienfach.

Bei all der Diskussionen halten die Experten jedoch fest: Deutsch ist wichtig, die Erstsprache aber auch. „Bei Sprachen stellt sich nie die Frage eines Entweder-oders. Es ist immer ein Sowohl-als-auch“, sagt Schrammel. Denn eine Erstsprache zu fördern ist eine Bereicherung, kein Problem