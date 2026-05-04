Wie ein Bergbauer beinahe die Geschichte Europas verändert hätte und der Semmering von einer schwer überwindbaren Handelsroute zur beliebten Kur- und Erholungsregion wurde: Das erzählte Semmerings Ex-Bürgermeister Horst Schröttner im beschaulichen Ort Schottwien in Niederösterreich. Der Vortrag war Teil der Hop-On-Hop-Off-Tour, die der „Verein der Freunde der Semmeringbahn“ und das Südbahnmuseum zum Welterbetag organisierten.

Horst Schröttner war bis 2020 Bürgermeister von Semmering. Am Samstag erzählte der 85-Jährige von der Geschichte Schottwiens und der Welterberegion Semmering © KLZ / Albert Formanek

Dafür setzte sich pünktlich um neun Uhr der voll besetzte Autobus bei strahlendem Sonnenschein vom Museum aus in Bewegung. Der Weg führt auf der Autobahn entlang der Bahnstrecke, die gemeinsam mit den Bahnwärterhäuschen, Viadukten, Tunneln und weiteren Bauwerken seit 1998 zum Unesco-Welterbe gehört. Sie gelten somit als besonders schützenswert und sollen für kommende Generationen erhalten bleiben.

An mehreren Stationen entlang der Busroute wurde die Geschichte der Bahn und die der steirisch-niederösterreichischen Grenzregion erlebbar gemacht. Zu sehen bekam man etwa die älteste Schmalspur-Elektrolok Europas in der Remise der Höllentalbahn und den „20-Schilling-Blick“, ein Aussichtspunkt von dem aus man das „Kalte-Rinne-Viadukt“ wie am 20-Schilling-Schein sehen kann.

Semmerings Vizebürgermeister Kurt Payer erzählte während der Wanderung zum 20-Schilling-Blick von der Geschichte der Semmeringbahn © KLZ / Albert Formanek

Baustellen unter und über der Erde

Die Info-Box zum Semmeringbasistunnel in Gloggnitz erlaubte dabei auch einen Blick in die Zukunft. Ab 2030 soll die Fahrzeit mit dem Zug zwischen Mürzzuschlag und Gloggnitz verkürzt und so, wie schon durch die Semmeringbahn im Jahr 1854, der Süden Österreichs besser an Wien angebunden werden.

Daniel Gödl erzählte von der Renovierung denkmalgeschützter Eisenbahnbrücken © KLZ / Albert Formanek

Aber nicht nur im Semmeringbasistunnel wird gearbeitet: „Die Belastung der Strecke ist so groß, dass man auf der historischen Strecke regelmäßig etwas machen muss“, sagt Daniel Gödl von der ÖBB Infrastruktur AG bei der Station an der „Kalten Rinne“. Das Viadukt ist aktuell in ein Eisengerüst gekleidet. Gödl erzählte von der aktuell laufenden, aufwendigen Renovierung der denkmalgeschützten Bahnbrücke, machte neben der „Eisenbahnromanze“ aber auch auf die schlechten Lebensumstände und Bedingungen beim Bau des Welterbes im 19. Jahrhundert aufmerksam. Über 1000 Menschen ließen während der Bauarbeiten ihr Leben, der Großteil erlag damals ansteckenden Krankheiten.

Bergbauer wollte Feldherren erschießen

Bekannt wurde die Region um den Semmering letztlich aber nicht nur durch die technische Innovation, sondern veränderte sich durch die neue Baukultur und den Tourismus. Aufgegriffen haben dieses Thema auch Heike Dobrovolny und Irene Beckmann, die durch ihren Verein „Südbühne Semmering“ Führungen unter dem Motto „Wo die Welt zu Gast ist“ durch das Südbahnhotel führten.

Abseits der Hop-On-Hop-Off-Tour organisierte der Verein „Südbühne Semmering“ am Samstag eine Führung durch das historische Südbahnhotel © KLZ / Albert Formanek

Beinahe wäre die Region außerdem noch bekannter geworden: Als sich der französische Kaiser Napoleon zur Zeit der französischen Belagerung in Schottwien niederließ, plante ein Bergbauer mit einem Freund, den Feldherren zu erschießen – so die Erzählung des „Napoleonbauern“ im Ort. So weit ist es aber nie gekommen, wie Semmerings Ex-Bürgermeister Horst Schröttner erzählt: „Napoleon ist dann frühzeitig umgekehrt und nicht zu der Brücke gekommen, an der der „Napoleonbauer“ gewartet hat. So wurden seine Pläne dann durchkreuzt“.