Wer an diesem kalten Herbsttag vor dem Südbahnhotel der eigentliche Star ist, merkte man im Oktober schnell: Mehrere Minuten lang mussten sich Schauspieler Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher und der niederösterreichische ORF-Landesdirektor Alexander Hofer unter dem Torbogen gedulden, bis sich der Hauptdarsteller endlich ums Eck wagte.

Zielsicher und aufgeweckt stolzierte er dann auf vier Pfoten eng an der Seite seiner Trainerin auf das Trio zu.

Der Star im Anmarsch © KLZ / Moritz Prettenhofer

Das anschließende Blitzlichtgewitter ließ der Schäferhund routiniert über sich ergehen. Als Kommissar Rex ist man solchen Auflauf schließlich mehr als gewohnt. Aktuell ist der tierische Kultdetektiv der 90er-Jahre mit seiner aktuellen TV-Rückkehr in aller Munde, bei der jüngsten Folge am Montag fieberten bis zu 660.000 Zuseherinnen mit.

Das nächste Abenteuer der Spürnase (Montag, 20.15 Uhr, ORF 1) wird insbesondere am Semmering schon mit Spannung erwartet. Diese Folge wurde nämlich in Teilen vergangenen Herbst im altehrwürdigen Südbahnhotel gedreht.

Das Ermittlertrio mit ORF-Landesdirektor Alexander Hofer (links) © KLZ / Moritz Prettenhofer

„Großartiger Drehort“

Vom dreiwöchigen Aufenthalt und dem Südbahnhotel wusste man damals nur Positives zu berichten: „Als Drehort ist das Südbahnhotel großartig, es gibt einfach alles hier“, schwärmte Ferdinand Seebacher, während Maximilian Brückner von einem „unglaublichen Gebäude“ sprach: „In jedem Raum bist du in einer anderen Zeit.“

Der Steirer Ferdinand Seebacher ermittelt in der Serie an der Seite von Maximilian Brückner und Kommissar Rex © KLZ / Moritz Prettenhofer

Auch in der Serie weiß man die Vorzüge der Region zu schätzen: So verbringen Herrchen Chefinspektor Max Steiner (Brückner) und Kommissar Rex gemeinsam mit der Sanitäterin Julia (Maddalena Hirschal) einen Theaterabend im Südbahnhotel.

Während der Schäferhund im Auto wartet, finden sich die beiden Menschen mit Ende des Bühnenstücks jedoch in einer Geiselnahme wieder, die Teil eines gefährlichen Planes des ehemaligen technischen Leiters des Theaters (Gerhard Liebmann) ist.

Alles hört auf den Hund

Der Dreh mit dem tierischen Darsteller brachte ebenfalls durchaus überraschende Vorteile mit sich, erzählt Regisseurin Esther Rauch: „Die Anwesenheit des Hundes hat dazu geführt, dass das gesamte Set extrem konzentriert war. Der Hund kommt nur, wenn alles bereit ist, wenn alle still sind, wenn alles besprochen ist. Und dann sind die Szenen umso schneller im Kasten.“

Das Südbahnhotel ist in der neuen Folge prominent vertreten © KLZ / Moritz Prettenhofer

Für das Südbahnhotel war es unterdessen längst nicht der erste Auftritt als Film- und Fernsehkulisse: „Wir haben auch Produktionen aus den USA hier“, erklärte ein Sprecher von Eigentümer Christian Zeller zuletzt gegenüber der Kleinen Zeitung.

Der Grund für die Nachfrage und das Interesse der Filmschaffenden ist dabei einfach erklärt: „Wir haben ein historisch interessantes Hotel im Originalzustand, das frei ist.“

Fotos von den Dreharbeiten