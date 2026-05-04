Ein aufmerksames Radfahrerpaar bemerkte am 1. Mai um die Mittagszeit eine Ölspur in Stainz bei Straden. Etwa 400 Meter lang zog sich die Betriebsmittelspur auf der B 66 durch das Ortsgebiet. „Bei einem Fahrzeug dürfte die Ölleitung geplatzt sein“, schreibt Karl Lenz, Pressebeauftragter des Feuerwehrabschnitts, in einer Aussendung.

Ölspur-Verursacher gesucht

Elf Mitglieder der FF Dirnbach rückten mit drei Fahrzeugen aus, streuten Bindemittel auf die Ölspur und verteilten dieses mit Besen. Der angeforderte Straßenerhaltungsdienst (Sted) sammelte anschließend mit der Kehrmaschine das verunreinigte Bindemittel wieder ein. Einsatzleiter seitens der FF Dirnbach war Kommandant Florian Hacker.

Während der Arbeiten wurde der Verkehr wechselweise angehalten und an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Vor Ort war auch die Polizeiinspektion Halbenrain mit drei Fahrzeugen und sechs Personen. „Da noch nicht bekannt ist, wer für diese Ölspur verantwortlich ist, bitten wir um Hinweise beziehungsweise soll sich der Fahrer/die Fahrerin bei der PI Halbenrain melden“, heißt es seitens der Feuerwehr auf Facebook.