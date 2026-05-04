Greenpeace hat die aktuelle Situation der österreichischen Grundwasserstände mit Ende April analysiert. Das Bild sei alarmierend, so die Umweltschutzorganisation in einer Aussendung: Rund 70 Prozent aller Messstellen zeigen einen niedrigen oder sogar sehr niedrigen Grundwasserstand auf. Bei mehr als jeder zehnten Messstelle liegt der Wasserstand so niedrig wie Ende April noch nie. Besonders betroffen sind Oberösterreich, Salzburg und Kärnten.

Von der Bundesregierung fordert Greenpeace aus diesem Grund „endlich“ das im Regierungsprogramm angekündigte Wasserentnahme-Register für Industrie und Landwirtschaft umzusetzen. Außerdem warnt die Umweltschutzorganisation eindringlich vor „der geplanten Aushöhlung des EU-Wasserschutzrechts“. So sagt deren Experte Sebastian Theissing-Matei: „Unsere Natur trocknet aus. Nach einem dürren Winter erleben wir nun einen extrem trockenen Frühling. Doch das ist längst keine Ausnahme mehr, sondern die neue Realität.“ Auf dieses Szenario sei Österreich schlichtweg nicht gut vorbereitet.

227 Grundwassermessstellen ausgewertet

Ausgewertet wurden 227 Grundwassermessstellen in ganz Österreich. In Oberösterreich zeigt aktuell mehr als ein Drittel der Messstellen so niedrige Wasserstände wie Ende April noch nie. In Salzburg ist das bei mehr als einem Viertel der Messstellen der Fall und in Kärnten bei rund jeder fünften Messstelle. „Eine direkte Folge des viel zu trockenen letzten halben Jahres“, führt Greenpeace aus. In fünf der letzten sechs Monate hätte es zu wenig geregnet oder geschneit. Teils fiel nur ein Drittel der üblichen Menge. Der regnerische Februar konnte dieses Defizit nicht ansatzweise ausgleichen.

„Grundwasser ist nicht nur die wichtigste Trinkwasserquelle, sondern auch unerlässlich für Landwirtschaft und Industrie“, so die Umweltschutzorganisation. „Es ist daher höchst besorgniserregend, dass es auf EU-Ebene derzeit Bestrebungen gibt, die EU-Wasserrahmenrichtlinie abzuschwächen.“ Dies wäre ein „fataler Fehler“, heißt es.