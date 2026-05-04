„Wenn Lebensanfang und Lebensende zusammenfallen, wenn ein Kind viel zu früh aus dem Leben geht, noch bevor es richtig im Leben ankommen konnte, hinterlässt das eine tiefe Spur – leise, manchmal unsichtbar für andere, und doch von großer Bedeutung“, schreibt der Seelsorgeraum Sonnenland Südost in einer Presseaussendung. Ein Gottesdienst soll Raum geben für Erinnerung, Trost, Hoffnung und für die Liebe, die bleibt.

Deshalb findet vor dem Muttertag ein Gedenkgottesdienst für Sternenkinder statt: am Samstag, 9. Mai, um 18 Uhr. Start ist bei der Pfarrkirche Halbenrain, danach gibt es einen Stationengottesdienst bis zur Gedenkstätte am Friedhof Halbenrain. Eingeladen sind Betroffene und Begleitende sowie alle, die mitfühlen und mittragen. „Trauer um ein Sternenkind muss nicht versteckt werden. Sie darf sichtbar sein, sie darf ausgesprochen werden. Jedes dieser Kinder ist wertvoll – unabhängig davon, wie kurz sein Leben war. Es darf einen Platz im Herzen und in unserer Gesellschaft haben“, betont man im Seelsorgeraum Südost.