Die Freiwillige Feuerwehr Mallnitz lud am 30. April zum Maibaum-Aufstellen ein. Bereits am Nachmittag herrschte reges Treiben, als die „Maibaum-Hocka“ der Feuerwehr den 28 Meter hohen Baum in Richtung Ortszentrum manövrierten. Baumsponsor war die Agrargemeinschaft Stappitz-Rabisch unter der Führung von Sepp „Rabischnig“ Gfrerer. Bevor der Baum in die Senkrechte gehoben wurde, erhielt er seinen traditionellen Schmuck. Dabei handelte es sich um einen prächtigen Kranz, der von den Damen der Kranzlbinderrunde gebunden wurde.

Am Festgelände anzutreffen waren unter anderem Bürgermeister Günther Novak und Vizebürgermeister Anton Glantschnig. Die Trachtenkapelle Mallnitz sorgte für die musikalische Umrahmung. Übrigens: Der Maibaum wird im Rahmen des großen Sommerfestes am 1. August offiziell verlost.