Gegen 18.30 wurde die Polizei am Sonntagabend zu einem Unfall in einem Waldstück in Greinbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) gerufen. Ein 44-jähriger E-Bike-Lenker war mit drei Freunden auf einem öffentlich zugänglichen Forstweg in der Nähe eines Golfplatzes unterwegs.

Der Mann kam bei der Radtour aus bisher ungeklärten Gründen zu Sturz. Der getragene Schutzhelm des Steirers verhinderte nicht, dass der 44-Jährige schwere Verletzungen im Brustbereich davontrug. Er wurde vom Roten Kreuz Hartberg ins LKH Oberwart eingeliefert.

Die Polizei konnte keine technischen Mängel am Fahrrad oder eine Beeinträchtigung durch Alkohol feststellen.