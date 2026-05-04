Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16 Uhr in Ennsling zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger, der mit fünf weiteren Personen im Auto zwischen 13 und 18 Jahren saß, krachte in das Fahrzeug eines 39-Jährigen. Dieses wurde wiederum durch den Aufprall in das Auto vor ihm gedrückt.

Der junge Mann dürfte übersehen haben, dass der 39-Jährige auf der B320 in der Ortseinfahrt von Ennsling langsamer wurde. Eine 42-jährige Frau, die mit ihrer 13-jährigen Tochter unterwegs war, hatte vor ihm bereits die Geschwindigkeit reduziert.

Rotes Kreuz im Einsatz

Als letzter Fahrer in der Kolonne – der 23-Jährige – nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte, fuhr er auf das Auto des 39-Jährigen auf; dieser wurde mit voller Wucht in das Fahrzeug der 42-Jährigen geschoben.

Alle Fahrzeuge kamen kurz darauf zum Stillstand. Die Personen im ersten sowie im zweiten Fahrzeug blieben unverletzt. Drei Personen aus dem Wagen des 23-Jährigen wurden jedoch unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz ins Diakonissenkrankenhaus Schladming eingeliefert.

Während beim ersten Fahrzeug nur ein geringer Schaden entstand, geht die Polizei von einem Totalschaden bei den Autos zwei und drei aus. Bei allen drei Lenkern durchgeführte Alkotests verliefen negativ.