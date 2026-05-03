Am Sonntagnachmittag kam es in der Grazer Innenstadt zu einem Unfall. Eine 54-jährige Fußgängerin wurde bei der Trafik am Hauptplatz stehend von einem E-Scooter-Fahrer von hinten angefahren und niedergestoßen.

Die Frau kam dabei zu Sturz und wurde leicht verletzt. Sie musste vom Roten Kreuz versorgt werden und wurde ins LKH Graz eingeliefert und ambulant behandelt.

Polizei mit Appell

Vom E-Scooter-Fahrer fehlt bisher jede Spur, er hielt sich zwar noch kurz an der Unfallstelle auf, , verließ diese jedoch in weiterer Folge. Seine Daten konnten nicht aufgenommen werden.

Die Polizei bittet nun den E-Scooter-Lenker , sich zu melden , bzw. Zeugen bei der Polizei vorstellig zu werden. Die Beamten haben demnach auch eine Täterbeschreibung öffentlich gemacht. Der Mann soll demnach zwischen 170–185 cm groß sein, schulterlange, schwarze, zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare tragen und dunklen Hauttyp haben. Seine Begleitperson trug lange, gewellte schwarze Haare, ebenfalls dunklen Hauttyp.

Hinweise werden an die Verkehrsinspektion 1 des Stadtpolizeikommandos Graz unter der Telefonnummer 059133-65-4110 erbeten.