Nach dem 2:2 im Liga-Derby gegen Atus Ferlach trat Nenad Pavicevic als Trainer von Köttmannsdorf zurück. Davor gab‘s sechs Niederlagen in Folge. „Ich habe meine Ziele erreicht, habe Spieler aus der 2. Klasse zu Stammspielern in der Liga gemacht und den Klassenerhalt geschafft, obwohl wir als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt wurden.“ Der Vorstand hat ihn gebeten, noch zu bleiben. „Ich habe aber abgelehnt und mache Platz für einen neuen Trainer, der nun Zeit für die neue Saison hat.“

Ein Seitfallzieher in der 87. Minute von Jürgen Kersch zum 2:2-Endstand zwischen Brückl und den Poggersdorf Youngsters bescherte dem Letzten der 2. Klasse C den ersten Punktgewinn in dieser Saison. Zuvor verloren die Poggersdorfer 20 Spiele in Folge.

Beitrag für den Gemeindefrieden

In Sörg endete das Glantalderby gegen Liebenfels mit 1:1, was Platzsprecher Dieter Habernig mit Humor nahm: „Mit dem Unentschieden leisten wir einen Beitrag zum Gemeindefrieden.“ Mangels größerer sportlicher Höhepunkte blieben vor allem die Rahmenbedingungen in Erinnerung. So ist der Zuschauerbereich vom Gastronomiebereich durch eine öffentliche Straße getrennt, was während des laufenden Spiels erhöhte Aufmerksamkeit erfordert, da beim Wechsel zwischen den Bereichen mitunter reger Fahrzeugverkehr zu beachten ist.

Unmittelbar neben dem Sportplatz befindet sich zudem ein kleiner Badeteich, der angesichts der sommerlichen Temperaturen durchaus eine willkommene Abkühlung geboten hätte. Dennoch entschied sich niemand sichtbar dafür, das Spielgeschehen zugunsten ein

Ein Badeteich grenzt an die Sportanlage des SC Sörg © Sobe

Ein Wiesel als Aufreger

Das Spiel Arriach – St. Jakob/Ros. (Eintritt: 9 Euro, Bier: 4,20 Euro, Villacher) bot wenig Höhepunkte. Für den aufregendsten Moment sorgte die Sichtung eines Wiesels vor Spielbeginn auf der Tribüne, das mehr Aufmerksamkeit auf sich zog, als das Geschehen auf dem Platz. Auffällig: Die Organisation der Werbedurchsagen in der Pause, die strikt in der Reihenfolge der angebrachten Sponsorenbanner verlesen wurden.

Bei Seeboden – Irschen (Eintritt: 8 Euro, Bier: 4,50, Gösser) attestierte ein Zuschauer wiederholt, dass der Spieler mit der Nummer 17 der Heimelf das Potenzial für die 2. Bundesliga habe. Eine unabhängige Eneinschätzung in Person des Groundhopplers äußert allerdings Zweifel.

Auf den Spuren von Nils Petersen

Der Freiburger Nils Petersen gilt als Inbegriff des Super-Jokers, hat in der deutschen Bundesliga 34 Treffer als Einwechselspieler erzielt. Christina Fandl ist auf bestem Wege, es dem Deutschen nachzumachen. Für Austria Klagenfurt erzielte die Stürmerin in der 2. Frauen-Bundesliga alleine in diesm Früjahr fünf Jokertore. Zwei gelangen ihr am Sonntag beim 3:0 gegen Wacker Innsbruck, das erste nur wenige Sekunden nach ihrer Einwechslung. Übrigens: Damit hat die Austria Platz drei in der 2. Liga fixiert.