Es ist noch nichts für Warmduscher, aber die ersten Baderatten konnten das lange Mai-Wochenende in Graz bereits in vollen Zügen genießen. Traditionell am 1. Mai hat die Auster in Eggenberg ihre Drehkreuze geöffnet. Am heutigen Sonntag lag die Höchsttemperatur in Graz bei sommerlichen 25,7 Grad, im Wasser selbst war es freilich deutlich frischer: Mit derzeit 17 Grad kann man das sprichwörtliche kühle Nass wörtlich nehmen.

Die restlichen Freibäder in Graz folgen ja am 14. Mai. Wem die warmen Tage jetzt schon Gusto machen, ist mit 199,90 Euro für eine Saisonkarte dabei. Der reguläre Tageseintritt kostet 8,90 Euro – ein Plus von 20 Cent oder 2,3 Prozent –, der ermäßigte Eintritt liegt bei 6,40 Euro (für Schüler, Studenten, Grundwehr- oder Zivildiener).

Hart bei Graz bastelt am Comeback des Pachernbades

Wie berichtet, könnte der Großraum Graz bald Zuwachs in Sachen Freibäder bekommen. In Hart bei Graz schwimmt man nämlich gegen den Strom. Während österreichweit so manche Gemeinde Freibäder aus Kostengründen schließt, bastelt man in der GU-Gemeinde am Comeback. Derzeit „laufen die hydrologischen Gutachten schon“, wie Bürgermeister Franz Tonner der Kleinen Zeitung bestätigt hat. Je nach Ergebnis werde man in den Planungen für den Neustart die nächsten Schritte setzen.

Das Naturbad Eggersdorf gibt es schon, wann dort die Saison startet, entscheidet man je nach Wetter. Detto am Schwarzlsee und in der Wellwelt in Kumberg. Einen fixen Termin gibt es hingegen für das Freibad in Frohnleiten: Saisonbeginn ist dort am 29. Mai.