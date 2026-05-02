Im Februar wirkte alles noch perfekt. Bei Michelles Abschiedskonzert in Berlin machte ihr damaliger Freund Eric Philippi der Schlagersängerin einen Heiratsantrag. Tausende Fans jubelten ihnen zu, als die 54-Jährige mit „Ja“ antwortete.

„Es stimmt. Wir sind getrennt“

Von dem Liebesglück ist derzeit nichts mehr übrig, wie Philippi gegenüber der deutschen Tageszeitung „Bild“ zugibt. „Ja, es stimmt. Wir sind getrennt. Es ist alles noch frisch“, sagt der 29-Jährige. Die Entscheidung, die Beziehung zu beenden, ging von Philippi aus. Wie es zum Ende der Beziehung kam, gibt Philippi keine klare Antwort. „Wir sind beide mittendrin, das zu verarbeiten. Es geht uns überhaupt nicht gut“, sagt er.

Michelle spricht von einem „riesigen Gefühlschaos“, das man jetzt selbst einmal sortieren müsse. „Würde ich jetzt sagen, mir ginge es gut, dann wäre das gelogen. Wir benötigen jetzt bitte Zeit für uns. Jeder für sich“, sagt die Schlagersängerin. 2022 funkte es erstmals zwischen den beiden, 2023 machten sie die Beziehung öffentlich. Der Altersunterschied von 25 Jahren schien keine Hürde für die beiden zu sein. „Ich spürte schon bei unserer ersten Umarmung, dass Eric der Mann ist, auf den ich gefühlt die letzten tausend Jahre gewartet habe“, sagte sie damals gegenüber der Bild.