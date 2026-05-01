Noch sind die Motoren ruhig, doch abseits der Formel-1-Strecke herrscht schon Hochbetrieb. Das Ski-Traumpaar Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde zeigte sich in Miami gut gelaunt und sichtlich verliebt. Hand in Hand spazierten die beiden durch das Fahrerlager und gaben sich entspannt wie selten. Auf Social Media lässt Shiffrin ihre Fans dabei teilhaben: von Outfit-Entscheidungen über Styling bis hin zu kleinen Genussmomenten wie einem Tiramisu.

Auch abseits des Skisports ist die Promi-Dichte hoch. Kelly Piquet ist bereits in Florida eingetroffen und startete ihr Wochenende mit einer „Night out“. Auf Instagram präsentierte sie sich in einem Kleid der Designerin Silvia Tcherassi, ein erster modischer Höhepunkt noch vor Rennbeginn.

Im Fokus steht freilich auch Weltmeister Max Verstappen, der in Miami sportlich nachlegen will. Unterstützung bekommt er nicht nur von seiner Partnerin, sondern auch von prominenten Gästen aus anderen Sportarten. Spieler von Inter Miami CF sind regelmäßig im Fahrerlager anzutreffen. So traf Stürmer Luis Suárez bereits auf Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Der Großer Preis von Miami entwickelt sich damit einmal mehr zum Treffpunkt der internationalen Sport- und Promiszene. Noch bevor es auf der Strecke ernst wird, ist klar: Miami liefert auch heuer wieder Glamour und große Namen.