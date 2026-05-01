Mittwochabend ging im Kunsthaus Weiz der Wirtschaftsgipfel Oststeiermark über die Bühne. Unternehmer, Politik und Interessenvertretungen trafen sich zum Austausch über aktuelle Herausforderungen und Zukunftsperspektiven.

Die Speaker beim Wirtschaftsgipfel Oststeiermark © Klaus Morgenstern

Im Mittelpunkt standen Beiträge von Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk, Landesrat Willibald Ehrenhöfer sowie regionalen Unternehmern aus Tourismus, Industrie und Handwerk. Diskutiert wurden Themen wie regionale Wertschöpfung, steigender Bürokratieaufwand, Mobilität und nachhaltiger Ressourceneinsatz.

Einigkeit bestand darin, dass starke Netzwerke, kurze Entscheidungswege und verlässliche politische Rahmenbedingungen zentrale Faktoren für die wirtschaftliche Entwicklung sind. Die Oststeiermark wurde als Region mit ausgewogener Mischung aus traditionellem Handwerk und innovativen Betrieben hervorgehoben. Neben den inhaltlichen Impulsen bot die Veranstaltung vor allem Raum für Vernetzung und branchenübergreifenden Austausch.