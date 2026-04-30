Wie berichtet, hat das Regionalmanagement Südoststeiermark seit wenigen Monaten einen neuen Standort. Es übersiedelte von seinen Räumlichkeiten in der ehemaligen Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft in Bad Radkersburg in den ersten Stock des Finanzamtsgebäudes am Grazertorplatz. Nun wurde es mit zahlreichen Ehrengästen, darunter die Landesräte Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) und Stefan Hermann (FPÖ), feierlich eröffnet und bei einem Tag der offenen Tür im Anschluss der Bevölkerung vorgestellt.

Den Regionsvorsitzenden Michael Wagner (FPÖ) freute es, dass so viele Bürgermeister und ihre Stellvertreter der Einladung gefolgt waren. In seinen Grußworten machte er die Notwendigkeit für den Umzug deutlich: „In der ehemaligen Landwirtschaftskammer hätten wir statt einer Sitzung einen Kuschelkurs veranstalten können“, schmunzelte er. Dass der Sitz in der Kurstadt bleibt, stand übrigens außer Frage, betonte Wagner: „Bad Radkersburg ist das Zentrum der Regionalentwicklung.“

Vision bis 2040

Laut Bürgermeister Karl Lautner (ÖVP) handelt es sich bei dem neuen Standort um „einen Platz, den man besser nicht hätte wählen können“. Und Geschäftsführer Michael Fend kommunizierte in seinen Grußworten erneut die Vision, bis 2040 die lebenswerteste Region Europas zu werden. Dass diese Realität werden könne, daran glaubt Kornhäusl: „Und was ihr bestimmt jetzt schon seid: eine der liebenswertesten Regionen Europas.“ Dass es in der Regionalentwicklung in der Südoststeiermark „in die richtige Richtung geht“, betonte Hermann. Franz Fartek (ÖVP), der stellvertretende Regionsvorsitzende, formulierte abschließend einen Wunsch: „Das Verbindende in den Vordergrund zu stellen und den Blick nach vorne zu richten.“