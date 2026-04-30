Stiftung Warentest überprüft verschiedene Produkte.

Stiftung Warentest sagt, welches Produkt gut ist.

Stiftung Warentest hat verschiedene Reis-Sorten getestet.

Zum Beispiel: Basmati, Jasmin, Parboiled, Vollkorn und Rund-Korn.

In jedem Reis war Arsen.

Arsen ist giftig und gehört zu den Schwer-Metallen.

Arsen kommt über den Boden und das Wasser in den Reis.

Es wurde auch Kadmium festgestellt.

Kadmium ist auch ein Schwer-Metall.

Stiftung Warentest hat 40 Reis-Sorten getestet.

Es gibt Grenz-Werte für Schwer-Metalle.

Der Grenz-Wert sagt, wie viel Schwer-Metalle höchstens im Reis sein dürfen.

Bei keinem Reis war das Arsen über dem Grenz-Wert.

Stiftung Warentest hat aber geschaut, in welchem Reis am wenigsten Arsen ist.

Es gibt große Unterschiede bei den Schwer-Metallen, Schimmel-Pilzen und Pestiziden.

Mit Pestiziden werden Pilze, Insekten und Unkraut von den Pflanzen ferngehalten.

Es gibt große Unterschiede bei den verschiedenen Reis-Marken.

Nur jede 10. Reis-Packung bekommt die Note „Gut“.

Das ist die zweitbeste Note.

8 Reis-Produkte bekommen nur die Note „Ausreichend“, weil Schad-Stoffe im Reis sind.

Davon haben auch 3 Sorten Bio-Reis nur die Note „Ausreichend“.

Die anderen Reis-Packungen haben die Note „Befriedigend“.

Das ist die mittlere Note.

Es gibt keinen Reis, in dem kein Arsen ist.

In Basmati-Reis ist aber am wenigsten Arsen.

Was kann man gegen Arsen im Reis tun?

Sie können beim Kochen das Arsen im Reis verringern.

1. Waschen Sie den Reis vor dem Kochen.

Waschen Sie den Reis ab, bis das Wasser klar ist.

2. Kochen Sie den Reis in viel Wasser.

Gießen Sie das Wasser ab, wenn der Reis weich ist.

Das hat die Stiftung Warentest herausgefunden.

Vorschlag zum Reis-Kochen:

· Kochen Sie den Reis 5 Minuten in viel Wasser.

Nehmen Sie 4 Mal so viel Wasser wie Reis.

Zum Beispiel: Nehmen Sie 1 Tasse Reis und 4 Tassen Wasser.

· Gießen Sie das Wasser nach 5 Minuten ab.

Geben Sie dann frisches Wasser dazu.

Nehmen Sie diesmal 2 Mal so viel Wasser wie Reis.

Zum Beispiel: Wenn Sie 1 Tasse Reis genommen haben, nehmen Sie jetzt 2 Tassen Wasser.

· Kochen Sie den Reis so lange, bis der Reis das Wasser aufgesaugt hat.

Wenn Sie den Reis so kochen, hat Vollkorn-Reis nur mehr halb so viel Arsen.

Im weißen Reis ist dann nur noch 1 Drittel vom Arsen.

Das sagt die Stiftung Warentest.

Essen Sie nicht jeden Tag Reis.

Essen Sie nur 1 bis 2 Mal in der Woche Reis.

Das sagen Experten.

Das ist auch für die Umwelt gut.

Reis ist nämlich schlecht für die Umwelt.

Getreide wie Dinkel oder Grünkern sind besser.

Diese Getreide wachsen nämlich bei uns.