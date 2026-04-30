Die steirische Drohne der Firma Twins, die Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit Vize-Landeshauptfrau Manuela Khom (beide ÖVP) und dem Chef von Joanneum Research (JR) Heinz Mayer hochhält, ist mit einer Spezialkamera und Sensorik auch für den ABC-Aufklärungseinsatz aus dem Hause JR bestückt. „Wir haben hier nun in einem Start-up einen Investor mit drei Millionen Euro an Bord“, erzählt Hausherr Mayer nicht ohne Stolz. Die Sensor-Technologie der Forschungsgesellschaft kann in Serie und in den Markt gehen. Gleichzeitig arbeitet hier auch ein Team an einer akustischen Drohnen-Detektion über Mikrofone. Das wiederum ist jene Technologie, deren Entwicklung JR den größten Auftrag in seiner Geschichte gebracht hat. Sie ist in Österreichs Tunnels längst beim akustischen Tunnel-Monitoring zum Einsatz. „Wir verfolgen den Dual-Use-Ansatz. Das heißt wir entwickeln Technologie für zivile Anwendungen, die auch in den Sektoren Sicherheit und Verteidigung zum Einsatz kommen können“, erläutert Mayer.

Verteidigungstechnologien als Stärkefeld

Nach dem Firmenbesuch bei der Scotty Group in Grambach, die an Audio-, Video- und Datenkommunikationssystemen auch via Satellit arbeitet und Joanneum Research zeigte sich Ministerin Tanner beeindruckt von der steirischen Kompetenz in Sachen Verteidigung. Vize-Landeshauptfrau Manuela Khom will diese am Standort Steiermark forcieren. Der Mobilitätscluster AC Styria ist längst dabei sich hier stärker aufzustellen. In Zeiten globaler Krisen und der Rückkehr von Kriegen nach Europa, ist dies ein Wachstumsmarkt.

KPÖ kritisiert „Wirtschaftspolitik mit Sprengkraft“

Kritik an dieser „Wirtschaftspolitik mit Sprengkraft“ kommt umgehend von der KPÖ. Klubchefin Claudia Klimt-Weithaler warnt vor dem „steirischen Rüstungsboom“: Es kann nicht sein, dass die Landesregierung aktiv dafür wirbt, dass steirische Unternehmen künftig an Waffenproduktion und militärischen Technologien verdienen. Das widerspricht nicht nur unserer Neutralität, sondern auch jeder sozialen und friedenspolitischen Verantwortung.