Schließung der zweisprachigen Bezirksgerichte in Ferlach, Bleiburg/Pliberk und Bad Eisenkappel/Železna Kapla, im Gegenzug Aufwertung der Bezirksgerichte in Klagenfurt, Villach und Völkermarkt. Als diese Vorschläge aus einem Arbeitspapier des Justizministeriums unter Ministerin Alma Zadić (Grüne) vor vier Jahren publik wurden, war die Aufregung in Kärnten groß. Die Pläne, begründet mit geringer Frequenz der Bezirksgerichte und der Schwierigkeit zweisprachiges Personal zu finden, verschwanden wieder in einer Schublade.

Ein Fehler, wie die ernüchternde Realität zeigt: Bleiburg und Eisenkappel haben ab jetzt eine Sprengelrichterin, die nicht Slowenisch spricht. Das ist ein unzumutbarer Zustand für die Volksgruppe, auch wenn 2025 an den drei zweisprachigen Gerichten weniger als zehn Prozent aller Verfahren auf Slowenisch geführt wurden. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, neue Wege zu gehen und aufzuhören, sich aus nostalgischen Gründen an Ferlach, Eisenkappel und Bleiburg festzuklammern.

Praktikable Lösung umsetzen

Kompetenzzentren mit slowenischen Verhandlungstagen in Klagenfurt und Völkermarkt sind eine vernünftige, praktikable Alternative. Diese sollte man, mit notwendigen Änderungen von Volksgruppen- und Gerichtsorganisationsgesetz, rasch umsetzen.