Die Europahymne ertönt, blaue Fahnen mit gelbem Sternenkranz wehen vor dem Eingang des Weizer Bundesschulzentrums. Anlässlich des bevorstehenden Europatages am 9. Mai veranstaltet die HAK Weiz ein besonderes Event. 250 Schülerinnen und Schüler nehmen daran teil.

An fünf Ständen haben sie die Möglichkeit, die Europäische Union mit allen Sinnen zu erleben. 18 Jugendliche des dritten Jahrgangs (sie sind auch EU-Botschafter der Schule) haben sich freiwillig beteiligt und organisieren unterm Schuljahr diverse EU-Events.

„An unserem Stand kann man Aufstriche aus 21 verschiedenen EU-Ländern probieren“, erzählt eine Schülerin. Neben Tsatsiki aus Griechenland finden sich Schafskäse mit Paprika aus der Slowakei, Pesto Genovese aus Italien oder Honey-Butter aus Irland am Tisch. Jeder Gast darf sich Brötchen schmieren und probieren.

Aufstriche aus 21 EU-Ländern gab es zum Verkosten © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Einen Stand weiter werden EU-Fakten getestet. „Welche EU-Staaten sind Binnenstaaten?“, „Wie viele Amtssprachen hat die EU?“, und „Wie viele EU-Länder verwenden den Euro?“ ist da zu lesen. Während die Schüler fleißig tüfteln, fliegen dahinter die Bälle.

Auch Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer wurde zur Verkostung geladen © KLZ / Veronika Teubl-lafer

„An dem Stand gilt es die Umrisse der EU-Länder mit einem Ball zu treffen und dann das korrekte Land zu benennen“, erklärt Pädagogin Stephanie Hardt-Stremayr. Als EU-Botschafterschule wolle man Europa nicht nur im Unterricht thematisieren, sondern auch aktiv erlebbar machen, weiß Direktor Thomas Wagenhofer.

Ziel des Events sei es, europäische Werte wie Vielfalt, Zusammenhalt und gemeinsames Handeln anschaulich und erfahrbar zu vermitteln.