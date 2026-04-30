Die alljährliche Präsentation der Leistungsbilanz der Bezirkshauptmannschaft Leoben nahm Bezirkshauptmann Markus Kraxner heuer zum Anlass, um die beiden kleinsten Organisationseinheiten der Behörde in den Fokus zu stellen. „Obwohl das Sanitäts- und das Veterinärreferat personell schlank aufgestellt sind, decken sie ein breites Aufgabenspektrum ab, das von Impfaktionen über gutachterliche Tätigkeiten bis hin zu Lebensmittelsicherheit und Tierwohl reicht“, so Kraxner.

Amtstierarzt Gerd Kaltenegger ist seit 2011 in Sachen Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz und Überwachung der Produktion von Lebensmitteln tierischen Ursprungs im Einsatz. Regelmäßige Hygienekontrollen, Futtermittelproben und Fleischuntersuchungen tragen hierbei wesentlich zu den hohen Lebensmittelstandards bei. Gleichzeitig werden Tiertransporte sowie Tierhaltungen überprüft.

Bezirkshauptmann Markus Kraxner © KLZ / Vanessa Gruber

„Im Vorjahr wurden 62 Tierschutzkontrollen durchgeführt, wobei in vielen Fällen durch Gespräche und Ratschläge Verbesserungen erzielt werden konnten. Leider mussten auch drei Hunde aufgrund schlechter Haltungsbedingungen abgenommen werden. Strafen von über 9.000 Euro wurden im Bereich Tierschutz verhängt“, informiert Kaltenegger.

Landwirtschaftliche Betriebe werden moderner

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Bezirk sei rückläufig, die Tierzahl bleibe jedoch konstant. „Das heißt, die Betriebe werden größer und moderner. Wir haben beispielsweise 134 milchliefernde Betriebe, von denen bereits über 30 Melkroboter nutzen“, erläutert der Amtstierarzt.

In Summe gibt es in der Region 12.755 Rinder, 2256 Schafe, 1284 Schweine, 908 Pferde und 321 Ziegen. In den Haushalten sind nicht nur 5903 Hunde zu Hause, sondern auch 147 Exoten. „Das sind Schlangen, Leguane, Schildkröten und so weiter“, führt Kaltenegger aus und ergänzt: „Wir haben zum Beispiel auch Mambas im Bezirk. Die Halter haben hier wirklich hohe Auflagen zu erfüllen, die auch kontrolliert werden. Aber der Großteil der Leute hat keine gefährlichen Tiere.“

Markus Kraxner, Bärbel Sandriesser, Daniela Jakovljevic und Gerd Kaltenegger © KLZ / Vanessa Gruber

Neue Leobener Amtsärztin

Seit diesem Jahr deckt Daniela Jakovljevic mit zwei Bediensteten das breite Spektrum des Sanitätsreferats ab. „Wir sind in der glücklichen Lage, eine Amtsärztin in unserem Dienstbetrieb zu haben, was heute nicht mehr selbstverständlich ist. Jeder weiß, dass es schwierig ist, Arztstellen zu besetzen“, hebt Kraxner hervor. Ihre Hauptaufgabe als Amtsärztin sei die Prävention. „Im Gegensatz zum Spitalsarzt, der kurativ tätig ist, geht es darum, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten und die Ausbreitung von Krankheiten zu unterbinden“, so Jakovljevic.

Aus diesem Grund liege ein Schwerpunkt auf Impfungen. Das Sanitätsreferat organisiert unter anderem kostenlose Impfaktionen gegen FSME sowie Grippe oder Pneumokokken und Gürtelrose. Im vergangenen Jahr wurden rund 3000 Personen geimpft. Die niedrige FSME-Impfquote im Vorjahr sei nicht auf mangelndes Interesse der Bevölkerung, sondern auf die begrenzten Ressourcen des Impfangebotes der BH Leoben zurückzuführen.

Anmeldung der ID Austria abgelehnt

„Ein Grund für den Rückgang der allgemeinen Kundenfrequenz ist sicherlich die zunehmende Möglichkeit, Behördenwege online zu erledigen“, analysiert der Bezirkshauptmann. Im Zusammenhang mit der Ausstellung von Identitätsdokumenten wird an der BH auch die Anmeldung für die ID Austria angeboten. 653 Personen haben diese Registrierung im Zuge der Reisepassbeantragung in Anspruch genommen, 1450 hingegen haben das Angebot abgelehnt. „Interessant ist, dass die Ablehnungen der ID Austria im Laufe des Jahres signifikant abgenommen haben. 87 Prozent aller Opt-out-Fälle erfolgten bis Juli 2025, ab dem Sommer lehnten kaum noch Kunden die Anmeldung ab“, berichtet Kraxner.