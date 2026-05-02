Der Aufschrei war groß. Binnen kürzester Zeit mobilisierten Ernst Wagner und Elisabeth Lenz Hunderte Anrainer in Klagenfurt-Welzenegg, die sich dort gegen die aktuellen Straßenbaupläne der Stadt Klagenfurt stellen. Dafür hätte die Tarragonaallee, ein örtliches Naturdenkmal mit teils Hunderte Jahre alten Bäumen, durchbrochen werden sollen. Die Sorgen vieler Bürger wurden aber gehört.

Denn das Straßenbauprojekt ist abgeblasen. „Wir müssen die Straßen in unserer Stadt sanieren und keine neuen bauen“, sagt der zuständige Planungsreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ). Nach einer Sitzung mit den involvierten Abteilungen sowie den Sprechern der Bürgerinitiative fällte Rabitsch den Entschluss, einen Antrag gegen die Verbauung vorzubereiten und dem Stadtsenat vorzulegen. Mit einem Grundsatzbeschluss wären nur noch die Errichtung eines Geh- und Radwegs sowie die Anbindung des in Bau befindlichen Wohnprojekts möglich.

Initiative freut sich über Erfolg

„Das begrüßen wir sehr“, sagt Ernst Wagner. Wochenlang machte er mit seiner Initiative „Lebensraum Tarragonaallee in Welzenegg“ auf die Pläne und die damit einhergehenden Problematiken aufmerksam. Die Verbindungsstraßen von der südlichen Welzenegger Straße zum Johann-Schaschl-Weg sowie zum Schachterlweg hätten aus Sicht der Bewegung das Naturdenkmal nachhaltig beschädigt und einen Grünraum, den unzählige Anrainer schätzen würden, verbaut. Unterstützung gab es von den Klagenfurter Grünen. Dort begrüßt man Rabitsch‘ Vorhaben. „Klar ist aber auch: Wir werden sehr genau darauf achten, dass dieses Versprechen nicht nur angekündigt, sondern auch konsequent eingehalten wird“, kündigt Grünen-Chef Stefan Samonig an. Zuvor muss noch der Stadtsenat seinen Segen erteilen.

Passiert das, ist es kurioserweise nicht das erste Mal, dass das „Ende“ der Tarragonaallee verhindert wird. Schon vor 40 Jahren wurde dort über den Bau einer Straße diskutiert. Der „Durchstich“ der Allee soll vor allem dem Busverkehr nützen, hört man damals wie heute. Regelmäßig verhinderten Anrainer und Politiker den Bau, auch aufgrund einiger Verfechter auf Verwaltungsebene erblickten die Pläne aber stets aufs Neue das Licht der Welt.

Bis zum aktuellen Aufschrei wusste Rabitsch vom Vorhaben nichts. „Vor sieben oder acht Jahren gab es einen Beschluss und die Abteilung wollte diesen jetzt umsetzen“, sagt der Vizebürgermeister. Auch Straßenbaureferentin Sandra Wassermann (FPÖ) soll in die Umsetzung nie eingebunden gewesen sein: „Ich erfuhr alles nur aus der Zeitung.“ Die aktuelle Initiative hofft, dass mit einem Beschluss im Senat die Debatte endgültig beendet ist.