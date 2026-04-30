Im Hintergrund baggern Beachvolleyball-Spieler gerade oben ohne in der Sonne am Bezirkssportplatz, im Vordergrund wird geschaufelt – beim Spatenstich für 80 neue Gemeindewohnungen, die bis zum Sommer 2027 am früheren Areal der Kirchnerkaserne errichtet werden. Für Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) ein wichtiger Moment, hat sie sich doch schon vor 20 Jahren gemeinsam mit dem damaligen KPÖ-Wohnungsstadtrat Ernest Kaltenegger dafür eingesetzt, dass das Gelände von der Stadt erworben wird. „Damals hat das Bundesheer die Kirchner- und die Hummelkaserne aufgelassen – wir wollten unter dem Motto ‚Wohnen auf Kasernengrund‘ hier Wohnungen errichten“, erzählt Kahr.

Das ist tatsächlich gelungen: In der Maria-Pachleitner-Straße in Wetzelsdorf entstanden schon vor zehn Jahren der erste sechsgeschossige Holzbau in der Steiermark mit 92 Gemeindewohnungen und das Pflegewohnheim Peter Rosegger. Auf dem 5,7 Hektar großen früheren Kasernengelände an der Kasernstraße in Jakomini ragt bereits das privat gebaute Projekt „Jakomini Verde“ mit zehn Häusern und 570 Wohnungen in den Himmel, das denkmalgeschützte Stabsgebäude wird gerade als Studentenwohnheim adaptiert – und im nördlichen Teil, an der Ecke Trattenweg, fand am Donnerstag der Spatenstich für ein weiteres Gemeindebauprojekt statt: 80 neue Wohnungen errichtet die ENW Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft m.b.H. hier mit Mitteln aus der Wohnbauförderung des Landes Steiermark. Wohnbaulandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) wurde von Gemeinderat Markus Huber vertreten, der nicht nur ihren Dank ausrichten konnte, sondern auch eine Erinnerung teilte: „Ungefähr hier ist mein Bett gestanden – ich war nämlich hier kaserniert.“

Die Stadt Graz erhält für 60 Jahre das Einweisungsrecht, kann also die Wohnungen vergeben. Die Pläne stammen vom Grazer Architekturbüro Hohensinn als Wettbewerbssieger, Bauunternehmer ist die Firma Lederer. Ein großes Plus der Wohnungen: Sie liegen am fast einen Hektar großen Ivanka-Gruber-Park, den die Stadt bis Anfang 2027 hier errichtet. Geplant ist ein vielfältig nutzbarer Park mit Spiel- und Bewegungsflächen, Ruhezonen im Schatten, einem Wasserspiel und einer öffentlichen WC-Anlage. Wertvolle Bäume bleiben erhalten, ergänzt durch Blühwiesen und fruchttragende Arten wie Maulbeere oder Zürgelbaum. Dazu hat man den neuen Bezirkssportplatz mit Beachvolleyball und der einzigen Rollschuhbahn von Graz in unmittelbarer Nähe. Und: Im Erdgeschoß soll ein Nahversorger untergebracht sein, man ist in Gesprächen mit „Spar“.

„Die Wohnungen werden Größen von 35 bis 80 Quadratmetern haben, ein guter Mix, der dem tatsächlichen Bedarf entspricht“, sagt ENW-Vorstand Wolfram Sacherer. Und: Man sei gerne Partner der Stadt. Auch Kahr streut der Wohnbaugenossenschaft Rosen – man sei immer ein „verlässlicher Partner geblieben“ und achte sehr auf ein gutes Zusammenleben. Noch heuer soll auch das gemeinsame Projekt am Langedelwehr (Neubau bestehender Gemeindebauten) fertig werden, ein weiterer Übertragungswohnbau mit 70 Wohnungen kommt in der Forstergasse in Wetzelsdorf, gemeinsam mit der Ennstal.

Neue Gemeindewohnungen in der Adlergasse übergeben

Erst letzte Woche gab es eine Übergabe: Auf stadteigenem Grund in der Adlergasse in Puntigam hat die stadteigene Gesellschaft „Wohnen Graz“ 20 Gemeindewohnungen errichtet und an die Mieterinnen und Mieter übergeben. Ein großer Kinderspielplatz, Glasfaser-Internet, Fernwärme, ein Gemeinschaftsraum und eine PV-Anlage sind dabei, freut sich Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ).