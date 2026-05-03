Der Hubschrauberpilot

Georg Lickl gehört zu jenen Hubschrauberpiloten, die zu Spitzenzeiten fast im Minutentakt über das Waldbrandgebiet geflogen sind – mit Löschwasser im Gepäck. Neben Kollegen von privaten Firmen und dem Bundesheer war Lickl für das Innenministerium in der Luft. Das bedeute aber auch, „dass häufig mehrere Hubschrauber gleichzeitig auf engem Raum im Einsatz sind – oft mit unterschiedlichen Aufträgen“. Die Abstimmung erfolge dabei „dynamisch und erfordert ein hohes Maß an Flexibilität, da sich die Lage ständig verändert“, weiß Lickl. Und: Gerade bei Waldbränden bewege sich ein Hubschrauber „oft in geringer Höhe oder nahe an Berghängen, um Wasser gezielt abwerfen zu können. Dabei wird die Sicht durch Rauchschwaden häufig beeinträchtigt – je nach Sonneneinstrahlung mitunter erheblich“.

Seit 2021 ist Lickl bei der Flugpolizei © Helirescue

Die Forstfacharbeiter

Ernst Hiebler und Georg Karner stehen beim Lokalaugenschein der Kleinen Zeitung inmitten der Feuerwehrkräfte. Auch die beiden Forstfacharbeiter „funktionieren“ und erledigen professionell ihre Arbeit – die sie allerdings besonders bewegt: „Da blutet dir das Herz, das kannst uns glauben“, meinen sie beim Blick auf verkohlte Waldflächen. Hiebler und Karner sind für das Stift Rein tätig, also für den Besitzer dieses Waldgebiets, sie arbeiten geschädigte Bäume auf. Eine durchaus gefährliche Arbeit: In manchen Stämmen lodert innen noch das Feuer – „und beim Kappen kann es dann passieren, dass eine Stichflamme rauskommt“.

Hieber und Karner bewegt der Einsatz © Saria

Der Einsatztrupp

Dominik Tonweber und seine Kameraden stehen nicht nur stellvertretend für alle jene Trupps, die sich Meter für Meter im Waldbrandgebiet vorkämpfen, um Glutnester aufzuspüren. Der Kommandant der FF St. Marein im Mürztal verkörpert auch die Kameradschaft ohne Grenzen. „Es ist selbstverständlich, dass wir hier sind und helfen“, so Tonweber. Mit Hacken, Löschwasser in Rucksäcken und Wärmebildkameras durchkämmen sie das Gebiet. Und haben bei aller Anstrengung ihren Humor nicht verloren: Auf unsere Frage hin, ob sie eine Spezialtruppe seien, heißt es lachend aus der Gruppe: „Speziell sind wir ganz sicher.“ Nachsatz: „Aber ja, wir kennen uns aus.“

Dominik Tonweber (ganz rechts) und seine Kameraden © Saria

Der Feuerwehrsprecher

Herbert Buchgraber erklärt im rumpelnden Feuerwehrauto, das sich die Forstwege hochkämpft, die Lage – um irgendwann einmal in Richtung Notizblock des Journalisten zu zeigen: „Eines wäre bitte wichtig für den Bericht: Es gibt hier heroben einen irrsinnigen Zusammenhalt. Die Kameradschaft ist das A und O“, weiß der Sprecher des Bereichsfeuerwehrverbands Graz-Umgebung. Als solcher ist er als Ansprechperson für Medien gefordert – auch beim Geburtstagsfest der Schwiegermutter. „Ich hab insgesamt vielleicht zwei Bissen in Ruhe gegessen, das Handy hat pausenlos geläutet. Aber es hilft nichts, das hier geht einfach vor.“

Auch Herbert Buchgraber ist derzeit gefordert © Saria

Das Mitglied der Stabsstelle

Johannes Schober erinnert sich daran, dass recht schnell nach der Erstalarmierung klar gewesen sei: „Die Sache hier nimmt größere Dimensionen an.“ Und dass sich auch sein Alltag gravierend verändern wird. Denn eigentlich sei er bei der FF Eisbach-Rein als Schriftführer tätig, lacht Schober, „aber jetzt ist alles anders“. Seit Tagen ist er als Mitglied des Einsatzstabes gefordert, der im Rüsthaus der FF tagt, oder aber auch zur Unterstützung bei der Medienbetreuung. Ach ja, einen Brotberuf hat Schober so wie die Hunderten anderen ehrenamtlichen Einsatzkräfte auch noch, „da war ich jetzt zwei Tage lang“. Ehe er wieder auf den Mühlbachkogel zurückkehrte.

Johannes Schober: „Jetzt ist alles anders“ © Saria

Versorgung

Daniela Höcher, Karin Papst und Anja Nothdurfter tragen keine Uniform – aber genauso Verantwortung in diesen Tagen. Und genauso freiwillig: In der Garage des Eisbacher Rüsthauses, die ratzfatz ausgeräumt und so zu einem Treffpunkt zum Essen, Trinken und kurzen Durchschnaufen umgewandelt wurde, schupfen sie als Ehefrauen von Feuerwehrkameraden die Versorgung. Mit Würsteln und Eierspeis und Nudelgerichten und Kaffee – und immer öfter auch mit Lebensmittelspenden aus der Bevölkerung: „Die Leute bringen selbstgemachten Kuchen vorbei oder letztens auch eine riesige Leberkäsejause, weil sie sich einfach nur bedanken wollen“, erzählt das Trio, das von den eigenen Kindern, aber unter anderem auch von Christoph Anhofer (unten rechts am Foto) und von Feuerwehrsenioren unterstützt wird.