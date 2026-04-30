Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden am Donnerstagvormittag gegen 8.40 Uhr die Feuerwehren Pichla bei Radkersburg und Tieschen alarmiert. Ein Heizungsbrand war in der Nacht in einem älteren Haus in Pichla (Gemeinde Tieschen) entstanden, die nebenan wohnende Tochter des Besitzers hatte ihn erst am Vormittag entdeckt – oder besser gesagt, die Spuren davon, denn zu dem Zeitpunkt brannte nichts mehr, heißt es seitens des Presseteams des Bereichsfeuerwehrverbands Radkersburg.

Geplatzter Boiler in Raum, in dem es brannte

Beim genaueren Untersuchen des Einsatzortes dürften die 13 Kräfte unter Einsatzleiter Alexander Platzer (FF Tieschen) wohl den Grund gefunden haben, weshalb das Feuer keinen größeren Schaden angerichtet hatte: „Ein Boiler in dem Raum ist geplatzt. Als die Wehren eingetroffen sind, war gar nichts mehr vom Feuer über“, sagt Feuerwehrsprecher Josef Baumgartner.

13 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Pichla bei Radkersburg und Tieschen waren angerückt © Josef Baumgartner / Presseteam BFVRA

Großes Glück

Die genauen Hintergründe zum Brandhergang wurden allerdings noch nicht bestimmt. Die Feuerwehren blieben zur Nachkontrolle im Haus und suchten mittels Wärmebildkamera nach Glutnestern, fanden glücklicherweise aber keine Hinweise darauf. „Die Hausbesitzer hatten mehr als Glück“, so Baumgartner. Denn im Raum über dem Heizraum wurde unter anderem Heu gelagert.