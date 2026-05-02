„Den Rechnungsabschluss 2025 kann man positiv bewerten, weil am Ende des Tages gibt es nur mehr ein leichtes Minus“, zog Kontrollausschussobmann Reinhard Schildberger (FPÖ) in der jüngsten Sitzung des Völkermarkter Gemeinderates am 29. April in der Neuen Burg Bilanz. Der ursprünglich im ersten Nachtragsvoranschlag im Frühjahr des Vorjahres prognostizierte Abgang im rund 35 Millionen Euro schweren Budget von rund 1,2 Millionen Euro sank wider Erwarten auf rund 360.000 Euro. „Damit verringert sich der Abgang um mehr als 800.000 Euro“, berichtete Finanzreferent und Vizebürgermeister Peter Wedenig (SPÖ).

Gründe für die bessere Entwicklung seien trotz massiv steigender Umlagen ausgabenseitig unter anderem erhöhte Einnahmen aus der Kommunalsteuer, die sich im Vorjahr sehr positiv entwickelt habe. „Dabei konnte in der Stadtgemeinde Völkermarkt erstmals die Fünf-Millionen-Euro-Grenze überschritten werden“, sagte Wedenig, der dabei auf die Betriebsansiedlungen im Interkommunalen Gewerbe- und Industriepark (IGP) Süd verwies, dessen Flächen mittlerweile fast vollständig vergriffen seien.

„Große Kostentreiber“

Begünstigt worden sei die Reduktion des Abganges im Rechnungsabschluss allerdings auch durch den Erhalt von Fördermitteln sowie Sonderbedarfszuweisungen – zum Beispiel rund 300.000 Euro vom Land für die Renovierung samt Zubauten beim Rüsthaus in Klein St. Veit. „Für vergangene Katastrophenschäden, die immer ein Jahr später ausbezahlt werden, erhielten wir im Vorjahr vom Bund rund 1,2 Millionen Euro“, räumte Wedenig ein.

Vizebürgermeister Peter Wedenig (SPÖ) zeichnet in Völkermarkt für die Finanzen verantwortlich © AMS/Caroline Knauder

„Negativ zu Buche schlugen sich die Abgaben an das Land, die stark gestiegen sind“, spielte er daraufhin auf die rund 2,6 Millionen Euro für die Krankenanstalten sowie die rund 5,5 Millionen Euro für die Allgemeine Sozialhilfe an. „Das sind die großen Kostentreiber“, sagte Wedenig, der auch verpflichtende Umlagen auf Bezirksebene wie etwa an den Sozialhilfeverband (659.000 Euro) oder an den Schulgemeindeverband (829.000 Euro) bezifferte.

Freiheitlicher relativierte

Nach Wedenigs Ausführungen meldete sich noch Stadtrat Gerald Grebenjak (FPÖ) zu Wort. „Das niedrigere Minus rührt einzig und allein daher, dass wir 2025 die Förderungen für die Katastrophenschäden von 2024 ausbezahlt bekamen. Also so hoch jubeln brauchen wir jetzt auch nicht“, versuchte Grebenjak abschließend zu relativieren. Letztlich stimmte die FPÖ aber ebenso wie die ÖVP und die SPÖ im 31-köpfigen Gremium dem von Kontrollausschussobmann Schildberger präsentierten Rechnungsabschluss für das Vorjahr zu.