28.000 Euro: So hoch ist die Verschuldung im Median (Mittelwert, nicht Durchschnitt) von Menschen, die bei der Glücksspielhilfe Wien in Behandlung sind. In der Steiermark haben 74 Prozent der Glücksspielerinnen und -spieler infolge ihrer Sucht Schulden angehäuft. 3,8 Prozent haben mehr als 100.000 Euro Schulden. Hinzu kommt, dass Menschen zunehmend nicht nur in Wettbüros oder Casinos gehen, um zu spielen. Auch online spielen Menschen immer öfter um den vermeintlich großen Gewinn. Diesem Trend wurde nun auch im Drogenbericht 2025, erstellt von der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), Rechnung getragen: Erstmals wurde Glücksspiel systematisch erfasst.

Glücksspielsucht äußert sich in pathologischem oder zwanghaftem Spielen. Nach und nach kann dieser Zwang das Leben der Betroffenen beherrschen. „Glücksspiel zählt zu den Verhaltenssüchten“, erklärt Lukas Schmuckermair von Vivid – Fachstelle für Suchtprävention. „Aber die Mechanismen hinter der Sucht sind einer Substanzsucht, etwa Alkohol, sehr ähnlich. Im Gehirn werden ebenso Botenstoffe bzw. Glückshormone ausgeschüttet, wenn man bei einem Automaten auf den Knopf drückt und etwas gewinnt. Und auch nach diesem Gefühl kann man abhängig werden – wie von einer Substanz.“ Durch das Spielen hätten die Betroffenen einen Weg aus dem Alltag, „sie können sich damit von ihren Problemen ablenken“, sagt Schmuckermair.

Lukas Schmuckermair, Experte für Glücksspielsucht von Vivid, Fachstelle für Suchtprävention © Vivid

Mehr Männer als Frauen betroffen

Spielen ist in Österreich weit verbreitet. Laut dem Drogenbericht nehmen rund 50 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren zumindest einmal jährlich an Glücksspiel oder Sportwetten teil, rund 40 Prozent monatlich. Gespielt wird an Automaten, bei Lotterien, auch Roulette im Casino oder Kartenspiele wie Poker zählen neben stetig zunehmenden und tendenziell weniger regulierten Online-Angeboten zu den „Spielarten“ der Glücksspielsucht. Sportwetten werden in Österreich rechtlich nicht als Glücksspiel eingestuft, werden fachlich aber als solches betrachtet.

Etwa vier Prozent der Bevölkerung, das sind rund 300.000 Personen, erfüllen die Kriterien für zumindest eine milde Form von pathologischem Spielverhalten, rund ein Prozent für eine schwere, behandlungswürdige Form. Laut Suchtprävention des Landes Kärnten sind das rund 5.700 Personen. Ein Drittel davon sucht demnach Beratungsangebote auf. In der Steiermark waren im Jahr 2024 313 Glücksspieler ambulant beraten. 79 Prozent davon waren Männer, 21 Prozent Frauen.

Das größte Suchtpotenzial haben Glücksspielautomaten, Sportwetten und Poker, wie im Drogenbericht nachzulesen ist. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen von Schmuckermair. Aber wieso gerade diese Spielarten? Zwei Punkte seien ausschlaggebend, so der Experte. Einerseits sei – vor allem bei Automaten und Sportwetten – die Ereignisfrequenz sehr hoch. „Ich drücke und habe nach ein paar Sekunden ein Ergebnis, ich drücke wieder, habe wieder quasi sofort ein Ergebnis“, sagt der Experte. So kommen Spieler in einen Tunnel, der die Realität ausblendet. Das wiederum helfe, in die Sucht hineinzukippen.

Die Illusion der Kontrolle

Andererseits spielt die sogenannte Kontrollillusion eine wichtige Rolle. „Spieler vertrauen immer in ihre hohe Kompetenz, etwa wenn sie Fußballwetten aufgeben. Wenn sie gewinnen, war es ihre Kompetenz, wenn sie verlieren, dann war es Pech.“ Selbst beim Automatenglücksspiel, wo es keinen Kompetenzanteil gibt, würden die Spielsüchtigen glauben, genau zu wissen, wann sie den Knopf drücken müssen. „Das ist magisches Denken. Die eigene Kompetenz wird überschätzt.“ Denn Glücksspiel hat wenig mit Wissen und Können zu tun, sondern viel mehr mit konkreten Berechnungen der Anbieter. Und diese haben das Ziel, dass der Anbieter gewinnt und der Spieler verliert. „Ich muss mir immer vor Augen halten: Ich spiele zu den Regeln des Anbieters und nicht nach meinen eigenen.“

Wann ist man aber spielsüchtig, welche Anzeichen gibt es? Grundsätzlich wird Glücksspielsucht in drei Stadien eingeteilt: Einstiegsphase, Verlustphase und Verzweiflungsphase. Ein erstes Anzeichen sei, wenn sich die Intensität steigere, sagt Schmuckermair: „Ich spiele öfter, die Einsätze werden höher, ich setze Glücksspiel immer öfter dafür ein, um belastenden Gefühlen auszuweichen.“ Mit der Zeit kommt Kontrollverlust hinzu, Betroffene möchten weniger Geld ausgeben, schaffen es aber nicht mehr. Auch Entzugserscheinungen können sich einstellen, wenn man nicht spielen kann – etwa Stimmungsschwankungen oder Gereiztheit.

Glücksspielsucht kann lange verheimlicht werden

Aber diese Sucht kann dennoch sehr lange verheimlicht werden. Der erste Kontakt bei einem Beratungsangebot erfolgt oft sehr spät: 38 Prozent wenden sich erst nach bis zu fünf Jahren an ein solches. Die Sucht kann nicht nur zu finanziellen Problemen führen, sie kann auch psychische Probleme nach sich ziehen. Umso wichtiger ist eine therapeutische Behandlung. Die Ansätze können unterschiedlich sein: Psycho- bzw. Verhaltenstherapie. Ergänzend gibt es in der Steiermark auch eine Selbsthilfegruppe, die von einem ehemaligen Glücksspielsüchtigen geleitet wird. „Je früher man sich Hilfe holt, umso besser sind die Chancen, von der Sucht wegzukommen.“, sagt Schmuckermair.