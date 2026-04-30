Die Freude ist groß bei der Familie Gesslbauer. Landeshauptmann Mario Kunasek verlieh am Mittwochnachmittag das Steirische Landeswappen an das erfolgreiche Familienunternehmen. 1958 gründeten Roman und Friederike Gesslbauer den Betrieb in Waisenegg bei Birkfeld. Angefangen hat alles mit einer kleinen Tankstelle, die sich zu einem bekannten Motorradhändler entwickelte.

„Ich bedanke mich bei dem Unternehmen, das viel mehr ist als ein Fachbetrieb“, sagte Kunasek. „Die Gesslbauer GmbH ist ein Symbol für steirische Tatkraft, Pioniergeist und echte Leidenschaft.“ Er hob auch die Authentizität des Unternehmens hervor. In Bergrennen und später auch bei Langstreckenrennen feierte die Familie Gesslbauer beachtliche Erfolge und war jahrzehntelang fester Bestandteil in der österreichischen Rennsportszene.

Derzeit beschäftigt die Familie Gesslbauer rund 20 Mitarbeitende, davon vier Lehrlinge, und verkauft mehr als 1400 Fahrzeuge und Maschinen jährlich.