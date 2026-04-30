Es war später Nachmittag, am Mittwoch, dem 29. April, als die Feuerwehren Steinberg, Ligist, Mooskirchen und Söding zu einem Lkw-Brand auf die Südautobahn A2 gerufen wurden. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, mussten sie allerdings kaum noch eingreifen. „Aufgrund überhitzter Bremsen kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Fahrer reagierte aber vorbildlich und konnte den Entstehungsbrand bereits selbstständig mittels Feuerlöscher eindämmen“, schildert ein Mitarbeiter der Feuerwehr Steinberg.

Hans-Peter Langmann, HBI der Freiwilligen Feuerwehr Steinberg, schildert: „Zum Glück wurde niemand verletzt, und da der Lkw-Fahrer auf den Pannenstreifen ausgewichen war, wurde auch der Verkehr nicht blockiert.“ Zehn Mann der Feuerwehr Steinberg waren im Einsatz, die Kameraden der anderen Feuerwehren drehten wieder ab.

Indes sicherten die Steinberger den Unfallort und kühlten die Bremsanlage mittels Druckbelüfter, um eine weitere Brandentwicklung zu verhindern. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet und wieder ins Rüsthaus eingerückt werden.