In den Jugendzentren Köflach und Bärnbach haben junge Menschen in den letzten Wochen mit viel Engagement Tomaten, Paprika und Blumen gezogen. Aus den kleinen Samen sind kräftige Pflanzen geworden, die am 16. Mai ab 9 Uhr beim Pflanzen(tausch)markt im Bärnbacher Stadtpark angeboten werden. Das Motto: „Ernte, was unsere Jugend gesät hat.“

„Alle, die auch gerne gärtnern oder es einmal ausprobieren möchten, sind herzlich eingeladen, mitzumachen und ihre Pflanzen zum Markt mitzunehmen", sagt Wolfgang Haring vom Juko. Auf dem Markt kann getauscht, aber natürlich auch gekauft und verkauft werden. „So entsteht ein Ort der Begegnung, an dem Jung und Alt Pflanzen, Wissen und Erfahrungen miteinander teilen können“, freut sich Haring. Wer an einem Stand mitwirken möchte oder selbst einen Tisch reservieren will, kann sich persönlich im Juko Bärnbach, telefonisch unter 0676-9555 662 oder per E-Mail an juko@koeflach.tv anmelden.