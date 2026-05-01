„Man glaubt ja immer, Bauer sein bedeutet, nur Lebensmittel zu produzieren, aber da steckt viel, viel mehr dahinter“, sagt Martina Prutsch und muss lachen, wenn sie aufzählt, was sie noch so alles sein müsse: „Meteorologin, Geologin, Pflanzenflüsterin und Mechanikerin.“ All das macht für die 25-Jährige aus Wetzelsdorf bei Jagerberg ihren Beruf als Landwirtin aus. Mit ihren fast 90.000 Followern auf Instagram kommt noch ein weiterer Aspekt für sie dazu.

Herausforderungen für junge Landwirte

2021 startete sie mit Social Media, indem sie einen Fernsehbeitrag zum Thema Pflanzenschutz kommentierte: „In der Sendung wurde die Landwirtschaft recht einseitig dargestellt. So, dass man als Landwirt kaum ruhig sitzen bleiben kann“, erzählt Prutsch der Kleinen Zeitung. Im Gespräch mit der „Farmfluencerin“ merkt man schnell, dass sie für ihren Beruf brennt.

Martina Prutsch sprach erst kürzlich beim „Female Wirtschaftstalk“ der Kleinen Zeitung über ihren Beruf und die Rolle von Frauen in der Landwirtschaft © Richard Großschädl

Diese Leidenschaft braucht es auch. Denn körperliche Arbeit, geringe Anerkennung, Konkurrenz aus dem Ausland, Abhängigkeit von der Natur, Bürokratie und der Zwang, ständig vor Ort sein zu müssen, sind nur einige der Gründe, warum die Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe in Österreich stetig sinkt.

Wunsch nach Anerkennung und 40-Stunden-Job

Mit ihren Videos auf Instagram will Prutsch diese Aspekte beleuchten und aufklären, aber auch für mehr Anerkennung in der Bevölkerung sorgen, denn da laufe einiges schief: „Wenn das Wetter schön ist und ich mit dem Güllefass fahre, gibt es auch immer Radfahrer, die sich vom Geruch gestört fühlen. Da wurde mir auch schon der Mittelfinger oder ein Vogel gezeigt.“

Wenn dann Hagel oder Trockenheit die Ernte gefährden und vielleicht auch noch der Traktor streikt, dann wünsche sie sich schon manchmal einen „normalen“ 40-Stunden-Job ohne Verantwortung für den Betrieb, gibt Prutsch zu. „Dieses Gefühl kennt jeder Landwirt, das ist normal. Aber das Arbeiten mitten in der Natur gibt auch ganz viel zurück“, betont die Wetzelsdorferin.

Rituale und ruhige Momente in der Anbausaison

Die Mittagspause mit „Ackercatering“ – beispielsweise einer frischen Schnitzelsemmel – oder der Sonnenuntergang am Traktor, das sind für Prutsch die erfüllenden Momente im Arbeitsalltag. Gerade in so intensiven und stressigen Phasen wie der Anbausaison, die sie gerade hinter sich gebracht hat, seien diese ruhigen Momente wichtig.

Andere Rituale, wie das Kürbisputzen mit der Oma, sind inzwischen durch bessere Maschinen verschwunden. „Ich erinnere mich zwar gern zurück, aber das war wirklich harte körperliche Arbeit. Wenn das jetzt schnell eine Maschine macht, bringt das dem Bauern Zeit und man kann sich selbst etwas rausnehmen“, so Prutsch. Somit sei es heute auch als Landwirtin viel leichter möglich, auf Urlaub zu fahren.

Zwischen Auszeit und Social Media

„Gerade in meiner Generation legen viele Wert drauf, dass sie ein paar Tage im Jahr einfach wegkommen. Das geht aber nur, wenn jemand anderes übernimmt, bei mir sind es die Eltern“, erklärt die 25-Jährige. Im Urlaub zieht es sie dann allerdings nicht weit weg, sie bleibt gerne in Österreich und vor allem in der Natur. Das Abschalten ist Prutsch auch in Bezug auf Social Media wichtig, gerade weil sie beruflich Instagram und Co. viel nutzt.

Sowieso ist der „Farmfluencerin“ wichtig, dass es auf ihrem Kanal um ihre Arbeit geht – Privates teilt sie nicht. „Dafür denke ich eben bei jedem Arbeitsschritt daran, wie man den gut zeigen oder erklären könnte“, sagt Prutsch. Das kann auch überhand nehmen und dazu führen, dass sich auch die schönen Momente wie Arbeit anfühlen, so berichten es immer wieder altgediente Influencer. Prutsch hat dabei aber einen guten Weg für sich gefunden: „Man nimmt dann halt ein oder zwei Sonnenuntergänge für Instagram mit. Mehr braucht es nicht und den Rest hat man dann für sich selbst.“