Vor allem bei Familien mit Kindern, die gerade das Skifahren lernen, sind die Skilifte am Gaberl in Maria Lankowitz sehr beliebt. Nachdem die Gaberl Skilifte GmbH mit Geschäftsführer Thomas Gauss die beiden Schlepplifte sowie die Beschneiungsanlage im Jahr 2017 aus der Konkursmasse der Vorgängergesellschaft übernommen hatte, wurde am 22. April das drohende Ende verkündet. Sollte sich kein Investor finden, der das Skigebiet weiter betreibt, würden die Liftanlagen noch heuer abgebaut und verkauft.

Zwei Interessenten

Gegenüber der Kleinen Zeitung präzisiert Gauss nun das Vorgehen: „Wenn es in den nächsten sechs Wochen keine Entscheidung gibt, müssen wir die technische Infrastruktur veräußern.“ Leise Hoffnung keimt auf, da es bereits zwei Interessenten gibt. „Die Gespräche werden in den nächsten Tagen stattfinden“, bestätigt Gauss. Er habe aber noch keine Infos, wie stark das Interesse dieser Personen sei.

Thomas Gauss, Geschäftsführer der Gaberl Skilifte GmbH © KLZ / Barbara Kahr

Zu dieser Maßnahme hätten vor allem zwei Punkte geführt, wie der Geschäftsführer noch einmal eingehend darlegt: Einerseits sei die Pacht für das Grundstück in den letzten acht Jahren inflationsbedingt um 40 Prozent gestiegen. Andererseits sei die Naturschneesicherheit nicht mehr gegeben. Deswegen habe die Finanzspritze über 208.000 Euro von Land und Gemeinden im Jahr 2024 nicht zur langfristigen Absicherung beigetragen. „Gleich darauf hatten wir den ersten Winter ohne Schnee, da haben wir uns drüber gerettet. Jetzt muss der Ausbau der Beschneiungsanlage in Angriff genommen werden“, betont Gauss. Wie viel Geld ein Investor mitbringen müsse, sei schwer abzuschätzen: „Das hängt auch davon ab, was an Know-how und Material mitgebracht wird.“

Gaberl als Anziehungspunkt im Sommer

Jedenfalls geöffnet bleiben Hotel und die Gastronomie beim Sportgasthof Lipp. „Da profitieren wir sehr von Ausfahrten mit Motorrädern, Oldtimern, Traktoren und Radfahrern. In dem Moment, wo das Wetter schön wird, ist der Gaberl-Pass sehr begehrt“, berichtet Gauss. Auch der Motorsport am Red Bull-Ring verleiht dem Familienbetrieb Flügel. Bei der DTM am vergangenen Wochenende konnte man sich über ein tolles Wochenende bei Tages- und Nächtigungsgästen freuen. Leichte Unsicherheit verspürt Gauss aber auch beim Sommerbetrieb. „Der Windpark Stubalpe macht uns Sorgen. Wir fragen uns, ob die Massen an Wanderern noch heraufpilgern, wenn der in Bau ist?“