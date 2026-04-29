„Nichts darf man heutzutage mehr.“ Wer über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz liest, wird in den Kommentaren unweigerlich über den Typus Mensch stolpern, der – mit solchen Aussagen – Teil des Problems ist. Unsere patriarchalen Gesellschaftsstrukturen haben die Selbstverständlichkeit, Frauen zu Objekten zu machen und ihnen damit jeden Respekt abzusprechen, perfektioniert. Das zeigt sich in den steigenden Zahlen von Arbeitnehmerinnen, die sich wegen Fällen von Belästigung an die Arbeiterkammer wenden.

Acht von zehn Frauen mussten in ihrer Laufbahn schon unangebrachtes Verhalten seitens männlicher Kollegen ertragen. Eine Zahl, die man schlichtweg nur als Armutszeugnis bezeichnen kann. Vor allem, weil die Betroffenen häufig junge Frauen am Karrierebeginn sind, abhängig von ihren Jobs, ihren Lehrstellen. Die Furcht vor Konsequenzen für den Karriereweg lässt sie vor einem Aufschrei zurückschrecken.

Macht als Waffe

Wie so oft muss Frau einen unfairen Kampf führen, in dem Macht als Waffe gegen sie benutzt wird und sie scheinbar am kürzeren Hebel sitzt. Doch der Schein trügt, denn wer das Gift Sexismus und Misogynie spritzt, macht sich strafbar – Zeit, dass die Herren „Nichts darf man mehr“ die Konsequenzen spüren.