Kärnten und Wein – das klingt für viele noch immer wie ein Witzanfang. Dabei ist die Pointe längst überholt. Was sich zwischen Wernberg und dem Lavanttal entwickelt, ist kein launiger Ausflug in die Landwirtschaft, sondern ein ernstzunehmender Neustart. Oder, wie es Winzerin Sabine David formuliert: „Wir sind jetzt bei Weinbau 2.0.“

Historisch betrachtet ist Kärnten kein Nachzügler, sondern ein Rückkehrer. Älter als die Steiermark, dann jahrhundertelang Pause – und jetzt ein Comeback, das weniger auf Tradition als auf Trotz baut. Denn wer heute in Kärnten Reben setzt, tut das nicht aus familiärer Pflicht. Sondern aus Überzeugung. Oder, nüchtern gesagt: aus einer Mischung aus Naivität, Leidenschaft und Wahnsinn. „Auf einer Skala von eins bis zehn – zwölf“, sagt David trocken.

Die Zahlen sind überschaubar. Die gesamte Produktion reicht nicht einmal aus, um den Eigenbedarf zu decken, würde jeder Kärntner zur Flasche greifen. Rebflächen sind rar, oft verbaut, die Expansion begrenzt. Und doch liegt genau darin die Chance: klein bleiben, eigenständig bleiben, unverwechselbar bleiben.

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Der Kärntner Wein ist kein Lautsprecher. Er ist ein Flüstern – aber eines, das hängen bleibt. Kühl im Charakter, geprägt vom „Cool Climate“, das international gerade gefragt ist. „Diese säurelastigen Kärntner Weine, die sind unser Prädikat“, sagt Petra Egger. Lebendig, manchmal kantig. Kein Schmeichler, sondern ein Charakterkopf. Wer hier Sauvignon, Riesling oder Traminer trinkt, bekommt keine Kopie der Südsteiermark, sondern eine alpine Interpretation davon.

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Was ihn besonders macht, ist weniger das einzelne Glas als das Umfeld. Kein industrieller Maßstab, keine Weingüter im Falcon-Crest-Format. Stattdessen: kleine Betriebe, Quereinsteiger, viel Handarbeit. Verkostungen, die eher nach Wohnzimmer als nach Degustationsraum wirken. Und Winzer, die ihre Weine oft noch persönlich im Kofferraum ausliefern. „Wir fahren von Haus zu Haus, haben unsere Kartons mit und sagen: kostet’s einmal“, erzählt Egger.

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Diese Nähe ist Teil der DNA. Konkurrenzdenken? Fehlanzeige. „In Kärnten halten eigentlich alle zusammen“, sagt Egger. Vielleicht auch, weil man weiß, dass man nur gemeinsam sichtbar wird. Kooperation statt Konkurrenz – ein Modell, das in anderen Regionen längst verloren gegangen ist.

Die Herausforderungen bleiben. Klimatisch ist Kärnten ein Grenzgebiet: Kaltluftseen, späte Fröste, unberechenbare Niederschläge. Nicht jede Lage eignet sich, viele müssen erst gefunden werden. Gleichzeitig eröffnet der Klimawandel neue Höhenlagen, neue Möglichkeiten. Weinbau auf 800 Metern Seehöhe? Kein Experiment mehr, sondern Realität. „Alle reden von Tradition – und wir fangen einfach an“, bringt es David auf den Punkt.

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Auch wirtschaftlich ist die Sache kein Selbstläufer. Reich wird hier niemand. „Nächstes Jahr“, sagt David über schwarze Zahlen – „das erzähle ich seit 15 Jahren.“ Weinbau in Kärnten ist kein Geschäftsmodell, sondern ein Langstreckenlauf. Und doch: Die Richtung stimmt. Die Qualität steigt, die Aufmerksamkeit wächst. Internationale Medien berichten, Sommeliers entdecken die Region, erste Exportmärkte öffnen sich. Gleichzeitig bleibt die wichtigste Aufgabe vor der eigenen Haustür: Kärntner sollen Kärntner Wein trinken. „Ich wünsche mir Kärntner Weintrinker, die Kärntner Wein trinken“, sagt David.

Denn genau dort entscheidet sich die Zukunft. Nicht in New York oder Kopenhagen, sondern im Gasthaus am See. Auf der Weinkarte. Im Glas. „Wenn die Gäste nach Kärntner Wein fragen, dann kommt er auch auf die Karte“, ist Egger überzeugt.

Kärnten hat keinen Grund, sich zu verstecken. Aber auch keinen, sich zu verbiegen. Der Weg ist klar: weniger Masse, mehr Persönlichkeit. Weniger Lautstärke, mehr Substanz. Oder, um es im Stil des Landes zu sagen: lieber ein guter Schluck als ein großer Auftritt.