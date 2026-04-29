„MrBeast“ zählt mit 480 Millionen Abonnenten auf YouTube zu den größten Influencern der Welt. 2024 hat er mit den „Beast Games“ auf Amazon Prime eine Realityshow ins Leben gerufen, die an die Netflix-Serie „Squid Games“ angelehnt ist. Dieses Jahr hat die steirische Influencerin Lara Holzmann die Chance, bei der Show Österreich zu vertreten.

Aus 400.000 Bewerbungen ausgewählt

Holzmann, die aus Feldkirchen bei Graz kommt, folgen über 340.000 Menschen auf TikTok. Auf ihrem Kanal „dandylearns“ zeigt die 26-Jährige Einblicke ihres Lebens im Stall und die Arbeit mit ihren Pferden, vor allem mit ihrem Welsh-Pony Dandy. Ihre Videos gingen teilweise so viral, dass sogar der amerikanische Fernsehsender „Fox 8 News“ einen Clip in seiner Frühstückssendung als „Web Video of the Day“ gezeigt hat. Jetzt will Holzmann selbst in einer Show auftreten.

Unter dem Motto „Your Country, Your Moment“ kann erstmals jemand aus Österreich bei den „Beast Games“ teilnehmen. So hat sich Holzmann für die Show beworben und wurde von über 400.000 weltweiten Bewerbungen in die Top Zwei aus Österreich ausgewählt. Jetzt liegt es in den Händen der Zuschauerinnen und Zuschauer, wer Österreich in der dritten Staffel der Show vertreten soll.

Voting nur mehr bis 1. Mai

„Es ist ein riesengroßer Schritt aus meiner Komfortzone, aber diese Chance könnte mein Leben und das Leben meiner Familie komplett verändern“, sagt Holzmann. „Für mich geht es bei Beast Games nicht nur um die Teilnahme, sondern darum, meine Heimat zu vertreten und den Sieg nach Hause zu holen.“ Bis 1. Mai kann man noch abstimmen.

Neben Holzmann steht noch der 34-jährige Stephan Längle aus Niederösterreich im Final-Voting.