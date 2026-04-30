Nach über 35 Jahren im Forstdienst der Bezirkshauptmannschaft Hermagor tritt Bezirksforstinspektor Wilfried Strasser mit Wirkung vom 1. Mai in den wohlverdienten Ruhestand. Strasser war Forstfachmann aus innerster Überzeugung und war sowohl aufgrund seiner Fachkenntnis als auch seiner menschlichen und lösungsorientierten Art und Weise bei der Bevölkerung sehr beliebt. Die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben stand für ihn stets an erster Stelle.

So stellte er seine Fachkenntnisse sowohl den Waldbauern als auch allen anderen in der Waldwirtschaft im Bezirk Tätigen gerne zur Verfügung und war auch bei der Abarbeitung zahlreicher Naturkatastrophen gefragter Experte, zuletzt beim Waldbrand im Lesachtal. Die hervorragenden dienstlichen Leistungen des Bezirksforstinspektors wurden von Bezirkshauptmann Heinz Pansi im Rahmen der Verabschiedung in den Ruhestand gewürdigt und ihm für den kommenden Lebensabschnitt bestes Wohlergehen gewünscht.