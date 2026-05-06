„Angefangen haben wir schon 2008, aber da war das noch mehr ein Hobby“, erklärt Ewald Holzer, Inhaber von Bike Total in Hartberg. Als leidenschaftlicher Fahrradfahrer hat er sich immer gut um seine Fahrräder gekümmert – und dann auch öfter um die seiner Freunde und Bekannten. Daraus ist ein Geschäft in Kaindorf entstanden, das im September 2013 nach Hartberg übersiedelt ist.

Und auch hier gibt es keinen Stillstand: Erst zu Beginn des Jahres hat man wieder umgebaut und sich den stetig ändernden Bedürfnissen angepasst. „Die Werkstatt haben wir verlegt, weil sie schon zu klein war“, so Holzer, auch der Verkauf und das Lager waren zu klein. Jetzt könne man mehr Ware präsentieren, aber auch mehr Fahrräder servicieren. Von seinen fünf Mitarbeitern arbeitet nur einer fix in der Werkstatt. Die anderen Kollegen „können beides, Verkauf und Werkstatt“. Und das müssen sie auch.

„In jedem Preissegment etwas haben“

Bei Preisen, die an Kleinwagen erinnern, würden viele nach günstigeren Angeboten im Internet schauen, für den Zusammenbau aber beim Fachgeschäft vorbeikommen. Auch der Überbestand von Modellen aus der Corona-Zeit, als der Fahrrad-Hype zu einer regelrechten Explosion in der Fahrrad- und Teileproduktion führte, mache sich noch immer bemerkbar. Vorjahresmodelle würden den Markt schwemmen, aber auch neue, schlankere E-Modelle aus China. Umso wichtiger, dass man „in jedem Preissegment etwas hat“. Und: der Service vor Ort, denn „bei den Rädern verdienen wir immer weniger“, so Holzer.

Wer wartet, hat länger etwas davon

Dass man sein Auto regelmäßig zum Service in die Werkstatt stellt, ist selbstverständlich. Beim Fahrrad fehle diese Denke noch bei vielen, bestätigt Marco Marina vom Visit Bike Store in Bad Gleichenberg mit Fokus auf Service für alle Marken. Dabei sei ein Rad-Service aus Sicherheitsgründen wichtig: „Man hat wie beim Auto auch beim Rad Verschleißteile. Wir checken das ganze Rad durch, die Bremsen, die Lenkung, die Kette, den Steuersatz, das Freilauflager“, gibt Marina Einblick.

Wie oft ein Service notwendig ist, hängt von den gefahrenen Kilometern ab. Fährt man rund 300 bis 400 Kilometer, reicht eine Überprüfung pro Jahr. „Ich fahre 20.000 Kilometer im Jahr. Ich warte mein Rad alle 5000 Kilometer“, erzählt Marina. „Wer seine Produkte regelmäßig wartet, hat länger etwas davon“, ist er sicher. Optimal sei es, das Service im Winter zu machen, damit man im Frühjahr mit einem frisch servicierten Rad in die Saison starten kann. Rund 100 Euro sollte man dafür in die Hand nehmen.

„Viele Jugendliche haben kein eigenes Fahrrad“

Auf E-Bikes hat sich Josef Laller spezialisiert. In Sinabelkirchen betreibt er die „2 Rad Laller GmbH“, vier Mitarbeiter hat er beschäftigt. Heuer wurde das 25-jährige Jubiläum gefeiert. Auch in seinem Betrieb ist die Werkstatt gut gebucht. Was ihm auffällt: „Viele Jugendliche haben heute gar kein eigenes Fahrrad mehr, sondern etwa E-Scooter.“

Bei den Erwachsenen läuft das Geschäft mit den E-Bikes jedenfalls sehr gut. Ergänzt wird das Sortiment mit Kinderfahrrädern (ab einer Größe von 20 Zoll) und günstigen Mountainbikes. Rennräder und Gravelbikes werden indes nicht angeboten.

Interessant aber auch der Gegenpol zum nicht vorhandenen eigenen Fahrrad: Denn laut Holzer von Bike Total würden manche Eltern heute ins Geschäft kommen und sich über Preise jenseits der 2000-Euro-Marke überhaupt nicht wundern: „Mit 3,5 habe ich eh gerechnet“, zitiert dieser etwa einen seiner Kunden beim Beratungsgespräch für ein Mountainbike für den Sohn.