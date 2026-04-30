In seinem Brotberuf beschäftigt sich Florian Friedl täglich mit Holz. In seinem Element ist der gelernte Tischler, der bei der Tischlerei Almer in Arnwiesen arbeitet, aber so richtig, wenn er Stahl zwischen den Fingern spürt.

Für seine Leidenschaft begibt sich der 21-Jährige aus Mitterfladnitz (Gemeinde Eichkögl) tagtäglich auf Messers Schneide. Er hat sich nebenberuflich auf die Fertigung von Messern spezialisiert.

„Ich war, glaube ich, zehn Jahre alt, da habe ich bei meinem Papa in der Werkstatt ein Kupferblech gefunden, aus dem habe ich versucht ein Messer zu machen. Als Griff habe ich einen einfachen Holzstecken genommen“, erzählt der 21-Jährige und lacht. Das Feuer für die Materie war geweckt.

Bei der Arbeit in seiner Schmiede © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Unzählige YouTube-Tutorials und Fachbücher folgten. Mit 16 absolvierte er einen Damast-Schmiedekurs. „Das meiste war aber ausprobieren, scheitern und nochmal probieren“, fasst es Friedl zusammen.

Zu jedem Messer gibt es ein spezielles Abziehleder und Polierpaste © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Küchenmesser aller Art

Was als Hobby begann, wuchs zu einem Kleingewerbe. Bis dato hat er bereits mehr als 200 Messer geschmiedet. Außerdem bietet er einen Schleifservice für Messer aller Art. Bei seinem Elternhaus hat sich Friedl, der an der HTL Ortwein den Zweig Innenarchitektur, Raum- und Objektgestaltung absolviert hat, auf wenigen Quadratmetern eine Werkstatt eingerichtet.

Beim Arbeiten an der Schmiedepresse © Privat

Zentrum bildet die mehrere hundert Kilo schwere Schmiedepresse. Ein Original aus einer aufgelassenen Schlosserei in Wiener Neustadt. Den Stahl für die Klingen stellt Friedl zum Teil selbst her, oder kauft ihn gepresst als Platten zu.

Besonders stolz ist Florian Friedl auf seine handgefertigten Klappmesser © KLZ / Veronika Teubl-lafer

„Ich fertige Messer quer durch die Bank, von einfachen Küchenmessern zum Erdäpfelschälen, über Chef-Knives und Filetiermesser bis hin zu Santokumessern“, erzählt Friedl. Auch an Schwerter, Dolche, Schilder, Helme und Pfannen hat er sich bereits versucht.

Santoku-Messer mit unterschiedlichen Griffen und Stahlklingen © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Sein Spezialgebiet sind allerdings Küchenmesser. „Es gibt einfach mehr Menschen, die Küchenmesser brauchen, als Schwerter“, sagt Friedl und lacht.

Jedes Stück ein Unikat

Besonders stolz ist er auf seine Klappmesser. Die Herstellung ist aufwendig. „Da arbeite ich schon zwischen 15 und 20 Stunden daran“, erklärt er. Von der Klinge bis zum Griff ist jedes Stück echte Handarbeit und somit ein Unikat.

Beim Vorskizzieren einer Klinge © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Exquisit sind darum auch die Preise. „Allzweckmesser mit der Standardausführung fangen so bei 100 Euro an. Nach oben hin gibt es allerdings keine Grenzen“, erklärt Friedl. Jedes Messer werde persönlich auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst.

Auch Hölzer für die Griffe werden von Friedl eigens aufbereitet © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Die Auswahl des geeigneten Stahls ist ebenso eine eigene Wissenschaft wie der Schneidewinkel, der richtige Schliff oder der perfekte Griff. Mehr als 700 Stücke Holz lagern dafür in seiner Werkstatt.

Auswahl unterschiedlicher Messer © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Neben heimischen Klassikern wie Nuss oder Kirsche hat er auch echte Exoten, wie Blackwood aus Tasmanien, Mooreiche aus Polen oder ostindischen Palisander in seinem Holzlager.

Präzision und Fingerspitzengefühl sind beim Messerschmieden das „A und O“ © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Kunden kämen aber auch mit Holz aus dem eigenen Wald oder Garten zu ihm, um sich daraus den Griff für ein ganz persönliches Messer fertigen zu lassen.

In seiner Werkstatt entstehen handgefertigte Messer © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Kupfermünzen gegen den Aberglauben

Zu seinen Kunden zählen Jäger, Sammler, aber auch Köche. Manchmal wandert seine Handwerkskunst auch unter den Christbaum oder auf den Hochzeitsgabentisch. Tendenziell werden Messer allerdings nicht so gerne verschenkt.

Besonders beliebt sind auch Gutscheinmünzen, die Florian Friedl aus Bronze presst © Privat

„Da gibt es den alten Spruch „Messer zerschneiden die Freundschaft“, erzählt Friedl. Er selbst glaube zwar nicht daran („Ich habe schon viele meiner Messer verschenkt und die Freundschaften haben gehalten“), habe sich aber an die Kundenwünsche angepasst und darum geschmiedete Münzgutscheine kreiert. „Die kommen sehr gut an.“

Beim Anschleifen der Klingen © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Weil er sich gerne Herausforderungen stellt, versucht er sich immer wieder an Neuem. Sein nächstes Projekt: „Ich baue eine alte Sichel für die Oma meiner Freundin nach.“