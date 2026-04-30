In seinem Brotberuf beschäftigt sich Florian Friedl täglich mit Holz. In seinem Element ist der gelernte Tischler, der bei der Tischlerei Almer in Arnwiesen arbeitet, aber so richtig, wenn er Stahl zwischen den Fingern spürt.
Für seine Leidenschaft begibt sich der 21-Jährige aus Mitterfladnitz (Gemeinde Eichkögl) tagtäglich auf Messers Schneide. Er hat sich nebenberuflich auf die Fertigung von Messern spezialisiert.
„Ich war, glaube ich, zehn Jahre alt, da habe ich bei meinem Papa in der Werkstatt ein Kupferblech gefunden, aus dem habe ich versucht ein Messer zu machen. Als Griff habe ich einen einfachen Holzstecken genommen“, erzählt der 21-Jährige und lacht. Das Feuer für die Materie war geweckt.
Unzählige YouTube-Tutorials und Fachbücher folgten. Mit 16 absolvierte er einen Damast-Schmiedekurs. „Das meiste war aber ausprobieren, scheitern und nochmal probieren“, fasst es Friedl zusammen.
Küchenmesser aller Art
Was als Hobby begann, wuchs zu einem Kleingewerbe. Bis dato hat er bereits mehr als 200 Messer geschmiedet. Außerdem bietet er einen Schleifservice für Messer aller Art. Bei seinem Elternhaus hat sich Friedl, der an der HTL Ortwein den Zweig Innenarchitektur, Raum- und Objektgestaltung absolviert hat, auf wenigen Quadratmetern eine Werkstatt eingerichtet.
Zentrum bildet die mehrere hundert Kilo schwere Schmiedepresse. Ein Original aus einer aufgelassenen Schlosserei in Wiener Neustadt. Den Stahl für die Klingen stellt Friedl zum Teil selbst her, oder kauft ihn gepresst als Platten zu.
„Ich fertige Messer quer durch die Bank, von einfachen Küchenmessern zum Erdäpfelschälen, über Chef-Knives und Filetiermesser bis hin zu Santokumessern“, erzählt Friedl. Auch an Schwerter, Dolche, Schilder, Helme und Pfannen hat er sich bereits versucht.
Sein Spezialgebiet sind allerdings Küchenmesser. „Es gibt einfach mehr Menschen, die Küchenmesser brauchen, als Schwerter“, sagt Friedl und lacht.
Jedes Stück ein Unikat
Besonders stolz ist er auf seine Klappmesser. Die Herstellung ist aufwendig. „Da arbeite ich schon zwischen 15 und 20 Stunden daran“, erklärt er. Von der Klinge bis zum Griff ist jedes Stück echte Handarbeit und somit ein Unikat.
Exquisit sind darum auch die Preise. „Allzweckmesser mit der Standardausführung fangen so bei 100 Euro an. Nach oben hin gibt es allerdings keine Grenzen“, erklärt Friedl. Jedes Messer werde persönlich auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst.
Die Auswahl des geeigneten Stahls ist ebenso eine eigene Wissenschaft wie der Schneidewinkel, der richtige Schliff oder der perfekte Griff. Mehr als 700 Stücke Holz lagern dafür in seiner Werkstatt.
Neben heimischen Klassikern wie Nuss oder Kirsche hat er auch echte Exoten, wie Blackwood aus Tasmanien, Mooreiche aus Polen oder ostindischen Palisander in seinem Holzlager.
Kunden kämen aber auch mit Holz aus dem eigenen Wald oder Garten zu ihm, um sich daraus den Griff für ein ganz persönliches Messer fertigen zu lassen.
Kupfermünzen gegen den Aberglauben
Zu seinen Kunden zählen Jäger, Sammler, aber auch Köche. Manchmal wandert seine Handwerkskunst auch unter den Christbaum oder auf den Hochzeitsgabentisch. Tendenziell werden Messer allerdings nicht so gerne verschenkt.
„Da gibt es den alten Spruch „Messer zerschneiden die Freundschaft“, erzählt Friedl. Er selbst glaube zwar nicht daran („Ich habe schon viele meiner Messer verschenkt und die Freundschaften haben gehalten“), habe sich aber an die Kundenwünsche angepasst und darum geschmiedete Münzgutscheine kreiert. „Die kommen sehr gut an.“
Weil er sich gerne Herausforderungen stellt, versucht er sich immer wieder an Neuem. Sein nächstes Projekt: „Ich baue eine alte Sichel für die Oma meiner Freundin nach.“