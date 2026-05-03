Ob Straßenbahn, Oldtimer oder Flugmaschine – im Technikmuseum Historama in Ferlach schlägt das Herz von Fans historischer Fortbewegungsmittel höher. Wenn das Museum am 23. Mai wieder seine Tore für die Besucherinnen und Besucher öffnet, kann ein neues Ausstellungsobjekt bestaunt werden. Im November des Vorjahres wechselte ein Segelflieger der Type Schleicher K8 Baujahr 1966 den Besitzer. „Der Flieger war bis zur Überstellung nach Ferlach beim Verein ,Innsbrucker Segelflieger Vereinigung‘ im Einsatz“, sagt Vorstandsmitglied Johannes Prix.

So kam es auch, dass das Flugzeug mithilfe eines Schleppflugzeuges von Innsbruck nach Ferlach transportiert worden ist. „Nach der Landung am Flugplatz Glainach wurde der Flieger mit Unterstützung der Piloten und Mitgliedern des Flugsportclubs Ferlach zerlegt. Anschließend wurden die Tragflächen, das Leitwerk und der Rumpf auf der Straße ins Museum transportiert“, sagt Prix.

Platz nehmen im Cockpit

Der Segelflieger wird künftig im Museum nicht nur an der Hallenkonstruktion hängend bestaunt werden können. Zu besonderen Anlässen wird dieser zu Boden gelassen. Zum ersten Mal wird das zur Saisoneröffnung am 23. Mai sein. Die Besucherinnen und Besucher werden auch die Möglichkeit haben, sich in das Cockpit zu setzen. Das sei, so Prix, einzigartig in einem Technikmuseum.

An jenem Tag können Besucher auch eine Fahrt mit der Dampfstraßenbahn „Adele“ unternehmen. Unter dem Motto „Mit Volldampf ins Kinderabenteuer“ wird die Dampfzugfahrt, so Prix, mit einem umfangreichen Kinderprogramm im Historama kombiniert.