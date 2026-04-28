„Wir waren einer der ersten drei Betriebe, der in die grüne Lagune gegangen ist“, erzählt Geschäftsführer Christian Tragler nicht ganz ohne Stolz. Seit mehr als 25 Jahren hält sich die Lackiererei und Spenglerei Tragler vor Ort und bringt neben Cserni Wohnen oder Pro Lehm Frequenz in das „Impulszentrum Fehring”.

Vom kleinen Lödersdorf in die Welt

Begonnen habe alles allerdings ganz klein mit seinem Vater und dessen Lackiererei in Lödersdorf (Gemeinde Riegersburg): „Damals ging es nur um Pkw, mit der Übersiedelung in die grüne Lagune kamen Nutzfahrzeuglackierung und Sandstrahltechnik dazu.“

Aber nicht nur Lkw, Autos und Bagger lackieren die Mitarbeitenden. Auch Aufträge aus dem Möbel- und Kunstbereich bearbeiteten sie. „Wir haben beispielsweise den Österreich-Pavillon für die Biennale in Shanghai lackiert und für das Liaunig-Museum in Kärnten gearbeitet. Auch Möbel, die nach Dubai gehen, waren bereits bei uns“, erzählt Christian Tragler.

Genauigkeit und Gespür für Farben

Gerade bei Möbelstücken gehe es oft um hochglänzende oder perfekte Oberflächen und Speziallacke, die ein Tischler nicht realisieren könne. Die Familie Tragler betont: „Wir sehen uns dabei als Handwerker, die dem Kunstwerk den makellosen ‚Anzug‘ verleihen. Auch wenn wir nicht die Künstler sind, ist unsere Arbeit entscheidend für die finale Wirkung.“

Egal ob Lkw oder Buddha-Statue, es gehe immer um Genauigkeit, sauberes Arbeiten, Reinlichkeit sowie ein Gespür für Farben und Kreativität. Außerdem sei man stark kundenorientiert, wodurch man zu 80 Prozent mit Stammkunden arbeite, betont Christian Tragler.

Lackiererei hat Nachwuchsproblem

Doch seit der Unternehmensgründung 1978 hat sich in der Branche viel getan. Tragler erklärt: „Für die Jungen ist das Auto weniger Statussymbol und mehr Fortbewegungsmittel, das muss nicht immer perfekt aussehen.“ Apropos Jugend: Auch beim Nachwuchs sieht er Probleme für den Beruf des Karosseriebautechnikers, wie Lackierer und Spengler offiziell heißt. „Wir hatten jetzt schon zwei Jahre keine einzige Bewerbung auf eine Lehrstelle“, so Tragler.

Grundsätzlich sieht er trotzdem eine Zukunft für die Branche, Autos und Lkw werde es schließlich noch länger geben, sagt der Geschäftsführer. Zum Ausgleich setzt er auf Gartenarbeit und Radfahren, seiner Frau Gerti, die das Unternehmen tatkräftig unterstützt, sind wiederum Yoga und Pilates lieber.