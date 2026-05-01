Ein Rezept von Food-Bloggerin cookingCatrin

Dauer: 120 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Hobbykoch
Menge: 1 Törtchen mit 18 cm Durchmesser

Heidelbeer-Zitronen-Torte

Zutaten für den Kuchen:

  • 200 g weiche Butter
  • 200 g Zucker
  • Etwas Vanillezucker
  • 3 Eier
  • 300 g Weizenmehl universal
  • ½ Pkg. Backpulver
  • 125 ml Milch
  • 150-200 g Heidelbeeren (frisch oder gefroren)
  • Etwas Zitronenzeste
  • Für die Garnitur: einige Heidelbeeren und Zitronenscheiben

Zutaten für den Lemon Curd:

  • 1 Bio-Zitrone
  • 1 Ei (Größe L)
  • 35 g Zucker
  • 30 g kalte Butter

Zutaten für die Meringue-Buttercreme:

  • 4 Eiweiß
  • 200 g Zucker
  • 250 g weiche Butter

Zubereitung:

  1. Butter, Zucker und Vanillezucker in der Küchenmaschine minutenlang schaumig aufschlagen. Die Eier nach und nach einzeln dazugeben. Mehl und Backpulver vermengen und abwechselnd mit der Milch zu den flüssigen Zutaten geben. Heidelbeeren und Zitronenzeste unterheben. Den Teig in zwei gebutterte Springformen (Ø 18 cm) füllen und im vorgeheizten Backofen bei 160 °C Heißluft für rund 45 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen.
  2. Für den Lemon Curd die Bio-Zitrone heiß waschen, die Schale abreiben und den Saft auspressen. Zitronensaft und -schale aufkochen. Ei und Zucker schaumig aufschlagen und die Hälfte des aufgekochten Zitronensaftes unterrühren. Die Mischung zum restlichen Zitronensaft geben und alles auf kleinster Stufe unter ständigem Rühren stocken lassen. Die Masse sofort durch ein Sieb passieren und so die Zesten entfernen. Abkühlen lassen und die Butter unterrühren.
  3. Für die Buttercreme Eiweiß mit Zucker über dem Wasserbad erhitzen („pasteurisieren“ = über 65°C erhitzen und schaumig rühren), dann luftig aufschlagen. Die weiche Butter vorsichtig unterrühren und die Creme bis zur weiteren Verwendung kühlstellen. Lemon Curd auf einen ausgekühlten Tortenboden streichen und mit Buttercreme bedecken. Den zweiten Boden aufsetzen, mit Lemon Curd bestreichen und die Torte von allen Seiten mit Buttercreme einstreichen. Die Heidelbeer-Zitronen-Torte mit Heidelbeeren und Zitronenscheiben garniert servieren.