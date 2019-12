Facebook

Anton Paar-CEO Friedrich Santner © Juergen Fuchs

Der Grazer Messtechnikkonzern Anton Paar eröffnet mit Jahresbeginn 2020 eine neue Niederlassung in Kolumbien. Das neue Tochterunternehmen Anton Paar Colombia soll Vertrieb und Service von der Hauptstadt Bogota aus verstärken, hieß es am Montag in einer Aussendung des Konzerns. In Südamerika hatten die Steirer bisher erst einen Standort und zwar in Brasilien.

32. Tochterfirma des Konzerns

"In Kolumbien erwartet uns ein hohes Potenzial in den Bereichen der Getränke- und Lebensmittelindustrie, der Petrochemie und der Wissenschaft. Wir werden uns auf diese Felder konzentrieren, um die Marktanteile in Kolumbien und auch im benachbarten Panama zu gewinnen", erklärte Friedrich Santner, CEO der Anton Paar GmbH, die Gründung. Es handelt sich um die mittlerweile 32. Tochterfirma des Konzerns. Geschäftsführer wird Ivan Lentijo.