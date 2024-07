Für Menschen, die die Zukunft gestalten wollen – Berater, Speaker und Autor mit Herz, Hirn und Hausverstand: So stellt sich Michael Egger auf seiner Homepage vor, der im Gespräch mit Kleine-Zeitung Geschäftsführer Thomas Spann tiefe Einblicke in die Arbeitswelt und in das Recruiting von Mitarbeitern lieferten. Das Thema des Kleine-Zeitung-Wirtschaftstalks im Cafe Kaiserfeld in Graz: „Das Ringen um Arbeitskräfte: Traumjob oder Schmerzensgeld?“.

Egger erzählte aus dem persönlichen Erfahrungsschatz als Personal-Recruiter, der ungewöhnliche Wege geht: „Wenn ich jemanden gefunden habe, der passen könnte, aber es gibt keinen Job für ihn im Unternehmen: Jetzt kann ich absagen. Aber ich habe schon Positionen geschaffen, die es so nicht gegeben hat, auch gegen interne Seilschaften.“ Es gehe vor allem darum eine „Arbeitgeber-marke“ zu kreieren. Und: „Hinterfragen sie jeden Lebenslauf am besten dreimal.“ Wichtig sei es auch die Goodies des Arbeitgebers zu bewerten, und, was das im Jahr ausmacht. Etwa, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel gratis Kaffee zur Verfügung stellt, oder täglich frisches Obst – auch das habe einen Wert.

Beim Thema Geld gab es bei Egger und im Publikum unterschiedliche Ansätze. Geld sei etwas, was bewegt, so Egger. Im Publikum gingen einige Gäste eher davon aus, dass eher der Wohlfühlfaktor im Team zähle. Für Egger sind Klarheit und Kultur der Schlüssel zum Erfolg und, dass eine erfolgreiche Unternehmensstrategie auf einer starken Unternehmenskultur aufbaue. Sein Schlagwort ist die „Arbeitgebermarken-Fitness“. Einig war man sich freilich: Die klassische Stellenausschreibung müsse man hinsichtlich der neuen Herausforderungen verändern – und, wie Spann abschließend fest stellte: „Es gibt keine einfachen Lösungen.“

