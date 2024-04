„Im Frühling ist die Steiermark grün und blüht auf“, das war für Gernot Deutsch, steirischer Landesvorsitzender der Hoteliervereinigung (ÖHV), mit ein Grund für den Frühjahrstermin des ÖHV-Kongresses, der Sonntagnachmittag in Graz startet und zum ersten Mal überhaupt in der steirischen Landeshauptstadt gastiert. Bis zu 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind angesagt. Ob sie der erhoffte Sonnenschein erwartet, beantwortete Geosphere (vormals ZAMG) Freitagnachmittag so: Am Montag nähere sich von Nordwesten eine Störungszone der Steiermark, am Dienstag kündige sich für die südlichen Landesteile ergiebiger Regen an.