Die Steiermark ist das beliebteste Urlaubsland der Österreicherinnen und Österreicher während der Osterfeiertage. Das ergab eine Umfrage der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) im Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut „mindtake“ für das ÖHV-Urlaubsradar. 1000 Personen wurden zu ihren Osterurlaubsplänen befragt, drei von zehn Personen gaben dabei an, in der grünen Mark Urlaub zu machen – Wein, wandern und Kulinarik locken die Urlauberinnen und Urlauber in die Steiermark.