Der Halbleiterspezialist NXP hat der Technischen Universität (TU) Graz eine Spende zur Förderung der Forschung und Studierenden übergeben. CTO Wolfgang Steinbauer von NXP Österreich mit Sitz in Gratkorn bei Graz überreichte am Montag die Gabe in der Höhe von 450.000 US-Dollar (rund 421.000 Euro) an TU-Rektor Horst Bischof. Mit dem Geld sollen Stipendien für Master-Studierende und Laborequipment am Institut für Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation finanziert werden.